Netflix: la serie para maratonear el fin de semana que ya es un éxito en la plataforma

Si buscás una nueva serie para este fin de semana, Netflix estrena dos nuevos capítulos de "El complejo de apartamentos".

Netflix volvió a apostar por una producción surcoreana y, una vez más, acertó. A pocos días de su estreno, "El complejo de apartamentos" ya se posiciona entre las series más vistas de la plataforma gracias a una historia que combina crimen, comedia y acción.

De qué trata El complejo de apartamentos "Un ex jefe criminal desesperado por conseguir dinero y una aspirante a abogada buscan robar el fondo de reserva de un complejo de apartamentos… y descubren una profunda corrupción", adelanta la sinopsis oficial de Netflix.

La serie ya logró ingresar al Top 10 en varios países de Europa y busca repetir ese éxito entre el público latinoamericano, donde las producciones surcoreanas continúan sumando cada vez más seguidores.

Por qué es ideal para maratonear este fin de semana Aunque la serie debutó el 11 de julio, Netflix no estrenó todos los capítulos de una sola vez. La plataforma publicó los dos primeros episodios y continuará lanzando nuevos capítulos todos los sábados y domingos, una estrategia que mantiene la expectativa de los fanáticos.

Con una trama cargada de misterio, humor y giros inesperados, "El complejo de apartamentos" se perfila como una de las grandes apuestas coreanas de la plataforma y una opción ideal para quienes buscan una nueva serie para seguir cada fin de semana.