Netflix: por qué la primera temporada de esta serie es insuperable

Traiciones y millones en Marbella: el adictivo reality que arrasa en Netflix con un inesperado final.

El dinero compra privacidad, pero no paz. Esta exitosa serie de reality en Netflix revela que detrás de los muros de las mansiones más caras de la Costa del Sol se esconde un ambiente de extrema tensión laboral.

Netflix y el negocio detrás de las grandes fortunas La primera temporada de esta producción se enfoca en el día a día de una exclusiva agencia inmobiliaria de origen sueco que busca dominar el mercado de propiedades de gran valor en Marbella. Sus jóvenes agentes compiten entre sí por conseguir las mejores comisiones en ventas millonarias.