Las plantas que atraen cucarachas y muchos tienen en casa

Aunque algunas plantas repelen insectos, otras como las orquídeas y lirios de la paz atraen cucarachas debido a su necesidad de humedad, según especialistas.

Así como existen plantas aromáticas como la menta, la lavanda, la albahaca, el romero y el laurel que ayudan a mantener alejadas a las cucarachas, también hay especies que, por las condiciones que generan, pueden favorecer su presencia. Sin saberlo, muchas personas tienen estas plantas en el jardín, el balcón o dentro de casa, creando un ambiente ideal para que estas plagas encuentren refugio.

Las cucarachas suelen buscar lugares húmedos, oscuros y con restos de materia orgánica. Por eso, las plantas que requieren riegos frecuentes o que acumulan hojas secas y flores marchitas pueden convertirse en un entorno ideal para estos insectos si no reciben un mantenimiento adecuado.

Algunas de las plantas que pueden favorecer la presencia de cucarachas Orquídeas: necesitan ambientes húmedos y riegos frecuentes. El exceso de humedad alrededor de la maceta puede favorecer la aparición de cucarachas y otros insectos.





Lirio de la paz (Spathiphyllum): requiere un sustrato constantemente húmedo. Si el agua se acumula o el drenaje no es el adecuado, puede convertirse en un sitio atractivo para distintas plagas.







Hiedra: su follaje denso crea rincones frescos, húmedos y protegidos donde las cucarachas pueden esconderse durante el día.





Jazmín y gardenia: aunque no atraen directamente a las cucarachas, sus flores pueden atraer otros insectos, generando un entorno que favorece la presencia de estos insectos.





Árboles frutales en maceta, como limoneros o naranjos: cuando las flores o los frutos caen y no se retiran, generan restos orgánicos que sirven de alimento para las cucarachas. Los árboles frutales pueden atraer cucarachas. Foto: Archivo Por qué evitar tener cucarachas en casa Además de resultar desagradables, las cucarachas pueden representar un riesgo para la salud. Estos insectos transportan bacterias y otros microorganismos al desplazarse por desagües, basura y superficies contaminadas. También pueden dejar alérgenos en sus excrementos y restos de muda, capaces de agravar cuadros de alergias y asma.

Entre las bacterias que pueden transportar se encuentran Salmonella, Escherichia coli (E. coli) y Staphylococcus, por lo que mantener la casa limpia, evitar la acumulación de humedad y realizar un buen mantenimiento de las plantas ayuda a reducir las posibilidades de que aparezcan estas plagas.

Cómo evitar que estas plantas atraigan cucarachas Los especialistas recomiendan controlar el riego y evitar la acumulación de agua para reducir las posibilidades de que aparezcan cucarachas. Lo ideal es regar las plantas únicamente cuando el sustrato lo necesite, evitando los encharcamientos y asegurando un buen drenaje de las macetas.