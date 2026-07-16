Las plantas que atraen cucarachas y muchos tienen en casa
Aunque algunas plantas repelen insectos, otras como las orquídeas y lirios de la paz atraen cucarachas debido a su necesidad de humedad, según especialistas.
Así como existen plantas aromáticas como la menta, la lavanda, la albahaca, el romero y el laurel que ayudan a mantener alejadas a las cucarachas, también hay especies que, por las condiciones que generan, pueden favorecer su presencia. Sin saberlo, muchas personas tienen estas plantas en el jardín, el balcón o dentro de casa, creando un ambiente ideal para que estas plagas encuentren refugio.
Las cucarachas suelen buscar lugares húmedos, oscuros y con restos de materia orgánica. Por eso, las plantas que requieren riegos frecuentes o que acumulan hojas secas y flores marchitas pueden convertirse en un entorno ideal para estos insectos si no reciben un mantenimiento adecuado.
Algunas de las plantas que pueden favorecer la presencia de cucarachas
- Orquídeas: necesitan ambientes húmedos y riegos frecuentes. El exceso de humedad alrededor de la maceta puede favorecer la aparición de cucarachas y otros insectos.
- Lirio de la paz (Spathiphyllum): requiere un sustrato constantemente húmedo. Si el agua se acumula o el drenaje no es el adecuado, puede convertirse en un sitio atractivo para distintas plagas.
- Hiedra: su follaje denso crea rincones frescos, húmedos y protegidos donde las cucarachas pueden esconderse durante el día.
- Jazmín y gardenia: aunque no atraen directamente a las cucarachas, sus flores pueden atraer otros insectos, generando un entorno que favorece la presencia de estos insectos.
- Árboles frutales en maceta, como limoneros o naranjos: cuando las flores o los frutos caen y no se retiran, generan restos orgánicos que sirven de alimento para las cucarachas.
Por qué evitar tener cucarachas en casa
Además de resultar desagradables, las cucarachas pueden representar un riesgo para la salud. Estos insectos transportan bacterias y otros microorganismos al desplazarse por desagües, basura y superficies contaminadas. También pueden dejar alérgenos en sus excrementos y restos de muda, capaces de agravar cuadros de alergias y asma.
Entre las bacterias que pueden transportar se encuentran Salmonella, Escherichia coli (E. coli) y Staphylococcus, por lo que mantener la casa limpia, evitar la acumulación de humedad y realizar un buen mantenimiento de las plantas ayuda a reducir las posibilidades de que aparezcan estas plagas.
Cómo evitar que estas plantas atraigan cucarachas
Los especialistas recomiendan controlar el riego y evitar la acumulación de agua para reducir las posibilidades de que aparezcan cucarachas. Lo ideal es regar las plantas únicamente cuando el sustrato lo necesite, evitando los encharcamientos y asegurando un buen drenaje de las macetas.
Además se recomienda prestar atención a la materia orgánica que cae de la planta, evitando que se acumule en la base de la maceta.