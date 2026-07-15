Feng Shui para ubicar tus plantas y atraer la buena suerte este año

Tu hogar respira. Cada rincón de tu casa acumula una energía distinta que puedes equilibrar de forma sencilla con la ayuda de las plantas de interior correctas y según el Feng Shui .

La entrada de la casa es el canal principal por donde ingresa la fortuna y la prosperidad. Coloca una planta de jade en este espacio específico para atraer la riqueza y proteger tu hogar.

La sala es el punto de encuentro donde se reúne la familia y se reciben las visitas diarias. El árbol de la felicidad es ideal aquí porque promueve la armonía, la alegría y la comunicación sana.

La cocina reúne las fuerzas del fuego y del agua en un espacio que suele ser pequeño. Las hierbas aromáticas como la menta o el romero equilibran estas energías y aportan gran vitalidad.

El dormitorio requiere un ambiente de paz absoluta para garantizar un sueño reparador y profundo. El espatifilo o cuna de Moisés limpia el aire de toxinas y disminuye las tensiones diarias.

Más espacios

El baño es un lugar húmedo que suele acumular una energía pesada debido al desagüe constante. El bambú de la suerte se adapta sin problemas y evita la pérdida de tu vitalidad.

La relación entre las plantas y la abundancia. Fuente: IA Gemini.

Si trabajas en casa, el área de tu escritorio necesita un empuje constante de concentración activa. La sansevieria es perfecta para este sitio porque absorbe las ondas de los aparatos de trabajo.

Evita bajo cualquier circunstancia tener hojas secas o flores marchitas en el interior de tus habitaciones. El Feng Shui señala que la vegetación descuidada estanca todos tus proyectos y frena tu éxito. Asegura que tus macetas reciban la luz solar necesaria para que crezcan sanas y con colores vivos.