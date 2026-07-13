Jardín a prueba de heladas: las cinco plantas que desafían al frío y estallan en primavera

Con la llegada del invierno y las heladas algunas plantas no resisten las bajas temperaturas. Sin embargo, hay especies que lejos de rendirse ante las heladas, usan los meses más fríos del año como un período clave de mucha preparación.

Algunas plantas , en lugar de congelar su crecimiento, fortalecen sus raíces en silencio para desplegar todo su color apenas asome la primavera.

La capacidad de una planta para resistir el frío extremo no es casualidad sino que responde a factores genéticos que van desde su lugar de origen hasta la estructura interna de sus hojas y su estrategia para almacenar energía.

Durante el invierno, muchas de las variedades que florecen en primavera entran en un estado de "letargo aparente". Mientras arriba parece no pasar nada, bajo tierra la actividad es intensa: el sistema radicular se robustece y la planta acumula los nutrientes necesarios para estallar en brotes en cuanto el termómetro empiece a subir.

Esta planta no solo tolera heladas moderadas, sino que sigue regalando flores a pesar del frío. Su paleta de colores es enorme (violetas, amarillos, blancos y combinaciones bicolor), lo que la convierte en la opción ideal para dar vida a balcones, ventanas y bordes de caminos.

El pensamiento llena el jardín de color en invierno.

Boca de dragón

Aporta una llamativa estructura vertical al jardín gracias a sus tallos altos repletos de flores en tonos rosas, rojos, amarillos y naranjas. Para que despliegue todo su potencial en primavera, solo necesita una buena dosis de luz solar y un sustrato que drene bien para evitar encharcamientos.3.

Prímula

Es la auténtica mensajera de la primavera. Sus flores comienzan a aparecer cuando el invierno todavía se hace sentir, tiñendo el jardín de color tras los meses más grises. Su hábitat ideal son los rincones con luz abundante pero sin sol directo, y prefiere los suelos con humedad constante.

Amapola de California

Una todoterreno de aspecto delicado pero de una resistencia asombrosa. Sus flores satinadas en tonos naranjas y amarillos aparecen con el calor, pero la planta se banca perfectamente las inclemencias previas. ¿Lo mejor? Una vez que se establece, requiere muy pocos riegos.

Gaillardia

Soporta el frío sin pestañear y regresa con fuerza en la temporada cálida. Sus flores, que simulan fuegos artificiales en tonos rojos y amarillos, son un imán para mariposas y polinizadores. Prospera de manera excelente en espacios expuestos a pleno sol.