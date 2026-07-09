¿Tienes plantas de jade? dónde colocarla para atraer la abundancia

El lugar exacto de tu casa donde debes poner la planta de jade para atraer dinero. Activa la abundancia.

La ubicación de tus plantas define la energía de tu hogar. El lugar exacto donde colocas tu planta de jade puede abrir las puertas de la prosperidad y la abundancia o estancar tu economía.

Los puntos estratégicos para activar la abundancia El Feng Shui señala que la esquina sureste de la casa es el área de la riqueza. Colocar tu planta de jade en este punto específico estimula la energía del dinero y el éxito financiero. Evita por completo ponerla en el baño o la cocina, ya que la humedad daña su propósito.

La entrada principal es otro sitio ideal para dar la bienvenida a las buenas vibras. Al situarla cerca de la puerta, actúas como un imán para las oportunidades de negocio y el crecimiento laboral. Asegúrate de que reciba una buena cantidad de luz natural pero sin sol directo.

El cuidado de la planta es vital para mantener activa su fuerza protectora. Esta especie retiene agua en sus hojas carnosas, por lo que el riego debe ser moderado y espaciado. Riega la tierra solo cuando notes que el sustrato se encuentra seco en su totalidad.