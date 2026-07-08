Una comedia de acción que todos ven en Netflix

El romance prohibido de Netflix que empieza con un crimen y termina de forma impensada. Acción sin fin.

Un falso asesino a sueldo termina atrapado en su propia red de mentiras por culpa del amor. Esta comedia de acción en Netflix demuestra que las apariencias engañan y que el destino puede cambiar en un segundo.

Netflix: el peligroso juego de identidades de Gary Johnson Gary es un profesor de psicología que colabora de forma secreta con la policía haciéndose pasar por un sicario profesional. Su misión consiste en armar trampas para arrestar a las personas que buscan contratar sus supuestos servicios letales.