Netflix: esta película dura menos de dos horas y es total suspenso

Si te gustan las películas que te vuelan la cabeza, debes ver este éxito de Netflix hasta de principio a fin.

Un cambio al final de esta película de Netflix le da la vuelta por completo a la historia. Esta producción española demuestra que el suspenso bien construido no necesita de efectos especiales.

Netflix: el juego de mentiras que desafía tu mente La trama presenta a un joven empresario que despierta en un hotel junto al cadáver de su amante. Sin recordar lo ocurrido y acusado de asesinato, decide contratar a una abogada experta para armar su defensa.