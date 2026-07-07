Finde largo: una película de Netflix bizarra y divertida que debes ver
Una comedia bien rara en Netflix: un héroe inmune a los golpes destruye a los criminales. Estás listo?
Cuando crees que ya lo has visto todo en el género de acción y comedia, esta propuesta extraña de Netflix, que mezcla carcajadas y destrucción, te volará la cabeza. Utiliza el dolor ajeno como chiste.
Netflix: un héroe inmune a los golpes y al sufrimiento
La película Novocaine rompe los esquemas habituales a través de la historia de Nathan, un empleado bancario sumamente tranquilo e introvertido. Este personaje tiene una rarísima condición genética que desconecta por completo su sistema nervioso, impidiéndole sentir cualquier tipo de dolor físico en el cuerpo.
Todo cambia cuando un grupo de criminales armados asalta su sucursal y secuestra de forma violenta a la chica que le gusta. En ese instante, su aparente defecto se transforma de inmediato en un arma secreta letal para salir a rescatarla.