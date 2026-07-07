Finde largo: una película de Netflix bizarra y divertida que debes ver

Una comedia bien rara en Netflix: un héroe inmune a los golpes destruye a los criminales. Estás listo?

Cuando crees que ya lo has visto todo en el género de acción y comedia, esta propuesta extraña de Netflix, que mezcla carcajadas y destrucción, te volará la cabeza. Utiliza el dolor ajeno como chiste.

Netflix: un héroe inmune a los golpes y al sufrimiento La película Novocaine rompe los esquemas habituales a través de la historia de Nathan, un empleado bancario sumamente tranquilo e introvertido. Este personaje tiene una rarísima condición genética que desconecta por completo su sistema nervioso, impidiéndole sentir cualquier tipo de dolor físico en el cuerpo.