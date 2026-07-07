La serie noruega escondida en Netflix que vale la pena descubrir este julio

Las producciones nórdicas ganan terreno en el streaming y Netflix ofrece una gran variedad de series y películas escandinavas en su catálogo. Entre ellas se encuentra una que pasa desapercibida para muchos pero que combina acción, fantasía y drama en una propuesta muy original: Ragnarök.

La serie cuenta con tres temporadas y un total de 18 episodios. Fue creada por el danés Adam Price y está ambientada en un pueblo ficticio de Noruega, donde la mitología de las antiguas leyendas vikingas cobra vida en el mundo actual.

De qué trata Ragnarök La historia se desarrolla en Edda, un pequeño pueblo afectado por la contaminación y el deshielo de los glaciares. Allí vive Magne, un adolescente que, tras regresar junto a su familia, descubre que posee habilidades extraordinarias y que su destino está ligado a una antigua profecía.

A medida que avanza la trama, Magne comprende que deberá enfrentarse a una poderosa familia que esconde un oscuro secreto. La serie reinterpreta el enfrentamiento entre los dioses nórdicos y los gigantes trasladándolo al presente, con una fuerte crítica al daño ambiental y al poder de las grandes corporaciones. Una mezcla que la hace diferente a casi todo lo que hay en el catálogo.

El elenco La serie está encabezada por David Stakston en el papel de Magne, acompañado por Herman Tømmeraas, Theresa Frostad Eggesbø, Jonas Strand Gravli, Emma Bones y Henriette Steenstrup.