Cómo quitar las manchas negras de las juntas de los azulejos del baño

El moho en las juntas de los azulejos del baño es un problema común. Te mostramos la solución casera más efectiva para erradicarlo.

El baño tiene sectores que muchas veces pasan desapercibidos durante la limpieza cotidiana. Mientras nos enfocamos en eliminar el sarro del inodoro o de las canillas, las juntas de los azulejos comienzan a oscurecerse por la acumulación de moho, un problema muy común en ambientes con humedad.

Así como existen trucos caseros con vinagre para quitar el sarro, también hay métodos sencillos para eliminar el moho de las juntas y devolverles su color original. Con pocos ingredientes y algo de tiempo, es posible hacer que los azulejos vuelvan a lucir limpios.

Si no se elimina a tiempo, el moho puede volverse un problema en el hogar. Foto: Shutterstock El método casero más efectivo para eliminar el moho de las juntas del baño Una de las formas más efectivas de recuperar el color de las juntas es preparar una pasta con bicarbonato de sodio y un poco de agua. La mezcla debe aplicarse sobre las zonas afectadas y dejarse actuar entre 10 y 15 minutos. Luego, solo hay que frotar con un cepillo de cerdas duras o un cepillo de dientes viejo para remover el moho y la suciedad acumulada. Si las manchas persisten, se puede agregar un poco de vinagre blanco antes de volver a cepillar.

Por qué aparece el moho El baño es uno de los ambientes donde el moho se desarrolla con mayor facilidad debido a la humedad constante y a la falta de ventilación. Por eso, además de limpiar las juntas cuando aparecen las manchas, los especialistas recomiendan realizar una limpieza preventiva cada dos semanas, incluso si todavía se ven blancas.