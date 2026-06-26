Cómo limpiar el inodoro a fondo y dejarlo brillante en pocos pasos

Mantener tu inodoro brillante y libre de bacterias es posible con métodos caseros y consejos prácticos. Te contamos cómo hacerlo.

El inodoro es uno de los artefactos del hogar que más desagradable puede verse cuando está sucio o tiene manchas de larga data. Pero el problema no es solo estético: al ser uno de los elementos que más contacto tiene con bacterias, también puede representar un problema de higiene.

En este sentido, siempre se recomienda realizar una limpieza profunda del baño y del inodoro al menos una vez por semana, además de repasarlo unos minutos cada día. También existen productos que solemos tener en casa y que pueden utilizarse para este fin sin necesidad de gastar mucho dinero, dejando el inodoro limpio, desinfectado y reluciente.

Adiós a las desagradables manchas marrones y el sarro en el fondo del inodoro. Foto: Shutterstock Cómo mantener el inodoro impecable En caso de no contar con un limpiador específico para inodoros, el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio siempre serán grandes aliados de la alacena. Para lograr una limpieza efectiva, seguí estos pasos:

Tirá la cadena para humedecer el interior del inodoro.

Aplicá una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio, cubriendo bien las paredes internas y la zona debajo del borde.

Dejá actuar el producto entre 15 y 20 minutos para aflojar el sarro y la suciedad.

Frotá con un cepillo para inodoro, prestando especial atención a las manchas y los rincones donde suele acumularse la cal.

Volvé a tirar la cadena para eliminar los restos del producto.

Limpiá el asiento, la tapa, la cisterna y el exterior con un paño de microfibra humedecido con desinfectante o agua con detergente. Técnica para sacar el sarro incrustado Si el inodoro ya tiene sarro muy incrustado en el fondo, se recomienda recurrir a una técnica más intensa. Aunque el vinagre, el bicarbonato e incluso el ácido cítrico son ingredientes muy eficaces para eliminar la cal, cuando la acumulación es excesiva pueden no ser suficientes.