Cómo limpiar el inodoro a fondo y dejarlo brillante en pocos pasos
Mantener tu inodoro brillante y libre de bacterias es posible con métodos caseros y consejos prácticos. Te contamos cómo hacerlo.
El inodoro es uno de los artefactos del hogar que más desagradable puede verse cuando está sucio o tiene manchas de larga data. Pero el problema no es solo estético: al ser uno de los elementos que más contacto tiene con bacterias, también puede representar un problema de higiene.
En este sentido, siempre se recomienda realizar una limpieza profunda del baño y del inodoro al menos una vez por semana, además de repasarlo unos minutos cada día. También existen productos que solemos tener en casa y que pueden utilizarse para este fin sin necesidad de gastar mucho dinero, dejando el inodoro limpio, desinfectado y reluciente.
Cómo mantener el inodoro impecable
En caso de no contar con un limpiador específico para inodoros, el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio siempre serán grandes aliados de la alacena. Para lograr una limpieza efectiva, seguí estos pasos:
- Tirá la cadena para humedecer el interior del inodoro.
- Aplicá una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio, cubriendo bien las paredes internas y la zona debajo del borde.
- Dejá actuar el producto entre 15 y 20 minutos para aflojar el sarro y la suciedad.
- Frotá con un cepillo para inodoro, prestando especial atención a las manchas y los rincones donde suele acumularse la cal.
- Volvé a tirar la cadena para eliminar los restos del producto.
- Limpiá el asiento, la tapa, la cisterna y el exterior con un paño de microfibra humedecido con desinfectante o agua con detergente.
Técnica para sacar el sarro incrustado
Si el inodoro ya tiene sarro muy incrustado en el fondo, se recomienda recurrir a una técnica más intensa. Aunque el vinagre, el bicarbonato e incluso el ácido cítrico son ingredientes muy eficaces para eliminar la cal, cuando la acumulación es excesiva pueden no ser suficientes.
En esos casos, lo recomendable es vaciar completamente el agua del inodoro y utilizar una piedra pómez o una lija al agua de grano fino, siempre con guantes para proteger las manos. Es importante frotar con cuidado para no dañar la porcelana y repetir el procedimiento solo si el sarro persiste.