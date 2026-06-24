Qué ver en Netflix: la película con Jason Momoa y Oscar Isaac que promete ser un éxito

Con un elenco de estrellas, Netflix lanza "El Manuscrito de Dante", un thriller dramático que genera gran expectativa.

El Manuscrito de Dante llega a Netflix con un elenco repleto de estrellas de Hollywood. Foto: Archivo

Netflix saca toda su artillería y estrena "El Manuscrito de Dante", una nueva película que promete convertirse en uno de los grandes lanzamientos del año. Con fecha de estreno para este 24 de junio, lo que se conoce de la producción a través de su tráiler y de su ambicioso elenco ya logró captar la atención de miles de espectadores.

El reparto está conformado por reconocidas figuras de Hollywood como Oscar Isaac, Jason Momoa, Gerard Butler, John Malkovich, Louis Cancelmi, Al Pacino, Franco Nero e incluso Martin Scorsese, quien también forma parte del proyecto.

De qué trata la película El Manuscrito de Dante es un thriller dramático que gira en torno a la aparición de un supuesto manuscrito original de "La Divina Comedia", la obra más famosa de Dante Alighieri. Cuando el documento cae en manos vinculadas a la mafia de Nueva York, comienza una peligrosa búsqueda que mezcla crimen, ambición y secretos ocultos durante siglos.

Oscar Isaac encabeza el reparto de una de las producciones más esperadas del año. Foto: Archivo La historia sigue a un escritor y especialista en Dante encargado de autenticar el manuscrito, una tarea que lo llevará a involucrarse con personajes oscuros y situaciones cada vez más complejas. Al mismo tiempo, la película alterna con escenas ambientadas en la época del propio Dante, conectando pasado y presente en una trama que combina historia, misterio y suspenso.

La película está dirigida por Julian Schnabel y es una adaptación de la novela homónima escrita por Nick Tosches. Además de generar expectativa por su historia y su elenco, El Manuscrito de Dante tuvo su presentación y estreno mundial en la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, consolidándose como una de las apuestas más ambiciosas del año.