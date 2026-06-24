Cómo evitar que se empañen los vidrios del auto en invierno

Un ingrediente del hogar puede ayudarnos a hacer una limpieza de los vidrios para que no se empañen.

Con los días fríos, nos encontramos con un problema frecuente en el auto: los vidrios empañados. Esto puede representar un gran inconveniente para el conductor, ya que reduce la visibilidad tanto del parabrisas como de los espejos. Este efecto se produce cuando las bajas temperaturas del exterior enfrían el vidrio, mientras que en el interior hay aire más cálido y húmedo, generando condensación.

Si bien existen algunos trucos que pueden aplicarse en el momento para desempañar los vidrios rápidamente, como activar el aire acondicionado, que funciona como un deshumidificador que absorbe la humedad en pocos segundos, o bajar ligeramente las ventanillas para renovar el aire, también hay un viejo truco casero que puede ayudar a prevenir el empañamiento.

El truco casero que no falla Desde hace un tiempo, los trucos caseros que reutilizan productos de uso cotidiano se volvieron tendencia. Entre ellos se destaca el método de la papa para la limpieza de los vidrios del auto. Al cortar una papa por la mitad y frotar su parte interior sobre el cristal, el almidón forma una capa natural que ayuda a reducir la condensación y, por lo tanto, evita que el vidrio se empañe con facilidad.