Dos plantas de interior que enraízan en agua y transforman cualquier rincón

Un frasco de vidrio, un tallo sano y un rincón luminoso pueden ser suficientes para sumar plantas a la casa sin recurrir de inmediato a una maceta. La Tradescantia zebrina y el Syngonium podophyllum se adaptan bien al enraizamiento en agua, una técnica vistosa que permite seguir de cerca el desarrollo de sus raíces.

Aunque ambas especies suelen presentarse como “plantas que viven en agua”, conviene distinguir dos etapas. El líquido funciona muy bien para obtener raíces a partir de un esqueje; para mantenerlo allí durante meses, en cambio, hacen falta nutrientes, oxigenación e higiene. La Extensión de la Universidad de Illinois aconseja utilizar herramientas y recipientes desinfectados, elegir material vegetal sano y renovar el agua cada tres a cinco días. El sitio ideal debe recibir buena claridad, pero sin sol directo intenso sobre el frasco.

En la tradescantia, también conocida como planta cebra, el principal atractivo está en sus hojas verdes y plateadas, con tonalidades violetas en el reverso. Sus tallos rastreros crecen con rapidez y emiten raíces desde los nudos, por lo que responden bien a la reproducción mediante esquejes. Lo más práctico es cortar un segmento por debajo de un nudo, retirar las hojas inferiores y sumergir únicamente esa parte.

El follaje debe permanecer fuera del agua. La Universidad Estatal de Carolina del Norte la clasifica como una planta de mantenimiento reducido, aunque advierte que su savia puede irritar la piel y que su ingestión ocasiona molestias en personas y animales domésticos. Por eso, conviene manipularla con cuidado y mantenerla fuera del alcance de chicos y mascotas.

El singonio se reconoce por sus hojas jóvenes con forma de flecha, verdes o variegadas, cuyo aspecto cambia a medida que la planta madura. Prefiere los ambientes cálidos, cierta humedad y una iluminación filtrada; la exposición solar intensa puede quemar o decolorar el follaje. Para multiplicarlo, el esqueje debe contener al menos un nudo, ya que desde ese punto surgirán las nuevas raíces. Tampoco es una planta inocua: contiene cristales de oxalato de calcio y puede causar irritación oral, inflamación, babeo, vómitos o dificultades para tragar. La ficha botánica de la Universidad Estatal de Carolina del Norte recomienda mantenerla alejada de niños, perros y gatos.

El recipiente también influye en el resultado. Un frasco transparente permite observar el crecimiento de las raíces y detectar cambios, aunque la entrada de luz puede favorecer la aparición de algas. Si el agua se vuelve turbia, desprende olor o aparecen raíces blandas y oscuras, habrá que retirar las partes dañadas, limpiar el envase y renovar el contenido. Las hojas nunca deben quedar sumergidas porque se descomponen con facilidad. Tampoco hace falta llenar el recipiente hasta el borde: una parte del sistema radicular necesita contacto con el aire. Durante el proceso, es importante vigilar que el nivel no descienda demasiado y alejar la planta de radiadores, corrientes frías o ventanas con sol fuerte.

Agua temporal o cultivo permanente

Cuando el esqueje ya desarrolló raíces y comenzó a producir hojas, existen dos caminos. Puede trasladarse a una maceta con sustrato aireado, opción que la Royal Horticultural Society aconseja después del enraizamiento, o continuar dentro de un sistema acuático. En este último caso, el agua sola no proporciona todos los elementos necesarios.

La guía de hidroponía de la Universidad de Minnesota indica que debe incorporarse una solución nutritiva en la concentración señalada por el fabricante y controlar periódicamente el pH. También recomienda no mantener completamente sumergida la masa de raíces. Así, la tradescantia y el singonio pueden convertirse en una decoración atractiva para espacios pequeños, siempre que “pocos cuidados” no se confunda con abandono.