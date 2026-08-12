Las 3 plantas del Feng Shui que debes colocar en tu entrada este mes

¿Tienes alguna de estas 3 plantas en casa? Descubre dónde ponerlas según el Feng Shui. Limpia la energía y el aire de tu casa.

Limpia el aire de tu casa hoy con estas plantas. Transforma cada rincón de tu hogar con estas opciones fáciles de cuidar y según el Feng Shui.

Belleza natural. Fuente: Shutterstock. Las 3 plantas del Feng Shui que purifican el aire de tu hogar El espatifilo o cuna de Moisés elimina toxinas del aire. Esta planta transforma la energía estancada dentro de la casa. Su lugar ideal es el baño o el dormitorio para favorecer el descanso.

El jade atrae la prosperidad económica y la buena suerte. Sus hojas gruesas mantienen el equilibrio en los espacios cerrados. Colócalo cerca de la entrada principal o en tu zona de trabajo diario.