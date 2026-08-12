Seis plantas de interior fáciles de cuidar y perfectas para departamentos

Sumar verde a un departamento no exige convertir el living en un invernadero ni seguir un calendario complicado. La clave para quien recién empieza está en elegir plantas capaces de tolerar pequeñas demoras en el riego, ambientes con luz indirecta y las variaciones habituales de temperatura dentro de una vivienda.

Antes de comprar, conviene observar por dónde entra el sol y cuánto tarda en secarse la tierra. Una planta puede soportar poca luminosidad, pero ninguna prospera en oscuridad permanente. Además, cuanto menor es la luz disponible, más lento consume el agua. Por eso, regar automáticamente una vez por semana suele ser menos efectivo que tocar el sustrato y esperar a que pierda humedad.

La Universidad de Minnesota advierte que el exceso de agua es especialmente frecuente en rincones poco iluminados. Un ambiente puede parecer luminoso para una persona y aun así resultar oscuro para una planta; acercarla gradualmente a la ventana suele mejorar su crecimiento.

La sansevieria o lengua de suegra y la zamioculca funcionan bien en lugares donde otras especies se debilitan. La primera desarrolla hojas verticales y carnosas, ocupa poca superficie y agradece que el sustrato se seque antes de recibir otro riego. La segunda almacena agua en sus rizomas y acepta desde luz indirecta hasta sombra parcial.

Ambas crecen con mayor lentitud cuando están alejadas de una ventana, pero ese comportamiento no indica necesariamente un problema. La ficha botánica de la zamioculca destaca su tolerancia a ciertos descuidos. En los dos casos resulta indispensable utilizar macetas con orificios y evitar que quede líquido acumulado en el recipiente exterior.

Potus y filodendro para estantes o macetas colgantes

Para bibliotecas, repisas y macetas suspendidas, el potus y el filodendro ofrecen tallos largos y follaje abundante. Los dos prefieren claridad sin sol directo fuerte, que puede quemar las hojas, y necesitan que la superficie de la tierra se seque levemente antes de volver a regar. El potus puede adaptarse a cierta sombra, aunque pierde velocidad de crecimiento y parte del contraste de sus hojas.

El filodendro, en tanto, aporta una estética tropical y permite guiar sus tallos sobre un tutor. En ambas especies, las hojas amarillas acompañadas por un sustrato constantemente mojado suelen ser una señal de exceso de agua y no de sed.

Cinta y aspidistra para completar la selección

La cinta y la aspidistra presentan perfiles diferentes, pero comparten su facilidad de mantenimiento. La primera produce hojas arqueadas y pequeños brotes que pueden separarse para obtener nuevos ejemplares. Tolera distintas intensidades de luz, aunque conserva mejor sus franjas en un espacio luminoso sin exposición directa al sol. La aspidistra, conocida como planta de hierro, crece despacio y resiste rincones sombríos, temperaturas moderadamente variables y riegos irregulares. Puede instalarse en pasillos o ambientes difíciles, siempre lejos del sol intenso. Ninguna necesita un recipiente desproporcionado: una maceta demasiado grande retiene humedad alrededor de las raíces y aumenta el riesgo de pudrición.

El error más habitual entre principiantes es cuidar de más. Antes de agregar agua, hay que comprobar la humedad con un dedo, vaciar el plato luego del riego y retirar periódicamente el polvo de las hojas. Durante el invierno, cuando el crecimiento se desacelera, la mayoría requiere menos agua. También importa la convivencia con animales: la ASPCA considera a la cinta no tóxica para perros y gatos, mientras que el potus, la sansevieria, los filodendros y la zamioculca deben mantenerse fuera de su alcance.