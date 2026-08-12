La pachira es conocida como “árbol del dinero” y el Feng Shui la vincula con la prosperidad. Además, es una planta de interior fácil de cuidar.

La planta que se asocia con el dinero y que necesita poca luz directa

La pachira es una de las plantas de interior más populares para quienes buscan sumar un toque verde a sus ambientes. Su nombre científico es Pachira aquatica y también se la conoce como árbol del dinero. En el Feng Shui está planta asociada con la buena fortuna, la energía positiva y la prosperidad.

Esta relación con el dinero forma parte de una creencia. Su nombre popular se vinculó con una antigua historia sobre una persona que habría encontrado la forma de obtener riqueza a partir de sus frutos. Con el tiempo, la pachira se hizo especialmente popular en Taiwán durante la década de 1980.

Cómo es la pachira, la planta que se asocia con el dinero Una de sus características más llamativas es el tronco. En los ejemplares que se venden como plantas de interior, varios tallos jóvenes suelen estar trenzados para crear una forma decorativa. Sus hojas son verdes, brillantes y están divididas en varios folíolos. En una maceta, la planta puede alcanzar un tamaño considerable, aunque suele mantenerse mucho más pequeña que en su ambiente natural.

Si se quiere colocar cerca de una ventana, hay que prestar atención a la cantidad de luz. La pachira prefiere la iluminación indirecta y puede sufrir daños si recibe sol directo durante demasiado tiempo. Por eso, una ubicación luminosa pero protegida de los rayos más intensos puede ser una buena alternativa.

La planta que se asocia con el dinero y que necesita poca luz directa El riego también requiere cuidado. La pachira necesita un sustrato húmedo, pero con buen drenaje. No conviene dejar agua acumulada en la maceta, ya que el exceso de humedad puede favorecer la pudrición de las raíces. La frecuencia de riego debe adaptarse a las condiciones del ambiente y al estado del sustrato.