Feng Shui en agosto: por qué hay que poner un potus en la puerta de entrada

En agosto, el Feng Shui sugiere ubicar un potus en la puerta de entrada como escudo energético para potenciar la vitalidad.

Para el Feng Shui, el acceso principal de una vivienda funciona como la «boca del chi» ( Qi), el canal clave por donde ingresan la energía vital, la prosperidad y las nuevas oportunidades al hogar. En agosto hay una recomendación clave.

Recomendación del Feng Shui Durante el mes de agosto, un periodo de transición energética y antesala de la primavera, ubicar un potus cerca de la entrada del hogar cobra un valor especial para renovar el ambiente.

Para el Feng Shui, la planta absorbe tensiones. Foto: Fuente: Shutterstock La planta actúa como un escudo natural en el acceso, absorbiendo tensiones o vibraciones densas del exterior antes de que se expandan por las habitaciones.

Además, al asociarse con el elemento madera, simboliza expansión y vitalidad, potenciando las oportunidades profesionales y la bonanza económica en esta época de reactivación. Esta especie puede filtrar el aire y mantener la entrada fresca y libre de toxinas.

Para que la planta cumpla su función energética, conviene situarla en un espacio con luz natural indirecta y mantener la entrada despejada de calzado u objetos que obstaculicen el paso.