Dónde colocar la lengua de suegra para atraer abundancia, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, la lengua de suegra potencia la riqueza y la prosperidad si se sitúa en la entrada principal o en el área sureste de la vivienda.

Según el Feng Shui, la ubicación de la lengua de suegra influye en la energía del hogar. Foto: Freepik

La lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) es una de las plantas de interior más elegidas por su resistencia y porque puede adaptarse a distintos ambientes del hogar. Sin embargo, el Feng Shui sostiene que colocarla en el lugar correcto puede ayudar a atraer abundancia y prosperidad.

Dónde colocar la lengua de suegra, según el Feng Shui De acuerdo con esta filosofía milenaria china, el mejor lugar para colocar la lengua de suegra es cerca de la entrada principal de la casa. Allí actuaría como una barrera natural frente a las energías negativas, permitiendo que solo ingresen las buenas vibraciones al hogar.

Otra ubicación recomendada es el sector sureste de la vivienda, conocido en el Feng Shui como el área relacionada con la riqueza y la abundancia. Colocar la planta en ese espacio ayudaría a potenciar la prosperidad y el crecimiento económico.

Esta planta de interior es una de las más elegidas por su resistencia y fácil cuidado. Shutterstock Dónde no conviene ponerla Aunque es una planta muy versátil, el Feng Shui desaconseja colocar la lengua de suegra en el dormitorio. Sus hojas largas y puntiagudas representan una energía muy activa que podría interferir con el descanso y la armonía del ambiente.