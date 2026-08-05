Gatos: qué significa que te muestren la barriga y cuándo no conviene acariciarlos

Descubrí por qué los gatos muestran su panza y cuándo ese gesto de confianza no es una invitación directa a las caricias.

Mostrar la barriga suele ser una señal de confianza y relajación en los gatos.

No todos los gatos tienen la misma personalidad y cada uno expresa su confianza de manera diferente. Sin embargo, existe un comportamiento muy común entre los felinos domésticos: cuando se sienten cómodos, suelen acostarse boca arriba y mostrar la panza. Aunque muchos dueños interpretan este gesto como una invitación a acariciarlos, los especialistas aseguran que no siempre significa eso.

Según veterinarios y expertos en comportamiento felino, cuando un gato expone su abdomen está demostrando que se siente seguro, relajado y confía plenamente en el entorno. La barriga es una de las zonas más vulnerables de su cuerpo, por lo que dejarla al descubierto indica que no percibe amenazas.

Los especialistas recomiendan observar el lenguaje corporal antes de acariciar su abdomen. Foto: SHUTTERSTOCK Qué hacer si un gato muestra la barriga Aunque el gato confíe en vos, eso no significa que quiera recibir caricias en esa parte del cuerpo. El abdomen es una zona muy sensible y muchos felinos reaccionan por instinto cuando alguien intenta tocarla.

Por eso, antes de acercar la mano conviene observar su lenguaje corporal. Si mueve la cola de forma brusca, aplana las orejas o tensa el cuerpo, es mejor no insistir. En cambio, si permanece relajado y busca el contacto, probablemente prefiera que las caricias sean en la cabeza, el cuello o detrás de las orejas.

Otras señales con las que un gato demuestra confianza Además de mostrar la barriga, estas mascotas tienen otros gestos con los que expresan que se sienten seguros junto a sus dueños: