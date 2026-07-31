Truco casero: cómo lograr que el potus tenga hojas grandes y de un verde intenso

Los amantes de la jardinería encontrarán en el bicarbonato de sodio un aliado para potenciar el tamaño y el color del potus, una planta resistente y decorativa.

Con luz indirecta y los cuidados adecuados, el potus puede desarrollar hojas de gran tamaño.

El potus ( Epipremnum aureum) es una planta infaltable en todo hogar de amantes de la jardinería. Con sus hojas en forma de corazón, decora cualquier estante o rincón. Además, es una de las opciones más resistentes que podemos encontrar: de esas que podemos dejar días sin regar y aun así lucirán perfectas.

Sin embargo, esta planta de origen asiático también puede crecer con mayor fuerza y lograr un color más intenso si recibe los cuidados adecuados. Entre los ingredientes de casa que todos tenemos, el bicarbonato de sodio se convirtió en un gran aliado. Este producto que sirve para tantos trucos caseros de limpieza también nos puede servir en la jardinería.

Un toque de bicarbonato en el riego favorece el desarrollo de hojas más verdes y llamativas. Foto: Shutterstock El truco para que el potus tenga hojas más grandes Para utilizarlo, solo hay que disolver una cucharadita de bicarbonato de sodio en un litro de agua y emplear la mezcla para regar el potus una vez al mes. Este preparado ayuda a mantener un sustrato más equilibrado y favorece el desarrollo de hojas con mejor color y aspecto. Es importante no excederse con la cantidad ni con la frecuencia, ya que un uso excesivo puede alterar el pH del suelo y perjudicar a la planta.

Esto se debe a que el bicarbonato actúa como un protector natural para la planta. Al equilibrar la acidez de la tierra y prevenir la aparición de hongos o bacterias en las raíces, permite que el potus absorba mejor los nutrientes del suelo y crezca mucho más sano.

Otros cuidados para un potus más frondoso Además del bicarbonato, existen otros hábitos simples que favorecen el crecimiento del potus: