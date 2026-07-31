Cómo sacar el moho de la cortina del baño y dejarla impecable

Extender la cortina, ventilar el baño y eliminar los restos de jabón tras cada ducha son los hábitos clave para prevenir la aparición de hongos.

El vinagre blanco diluido en agua ayuda a eliminar las manchas de hongos y neutralizar el olor a humedad en el baño. Foto: Gemini IA

Muchas personas creen que con una limpieza profunda en el baño alcanza. Sin embargo, hay un elemento que siempre queda afuera de esta rutina: la cortina del baño, que poco a poco va acumulando moho y manchas que hacen que se vea mal estéticamente.

La recomendación más extendida es limpiarla profundamente una vez por mes si el baño no tiene ventilación o ventana, mientras que en aquellos ambientes que cuentan con buena ventilación la limpieza puede extenderse un poco más.

Cómo limpiar la cortina del baño La limpieza es simple y consiste en mezclar ingredientes que todos tenemos en casa. En primer lugar, debemos retirar la cortina del barral y preparar un balde con agua fría, dos tazas de vinagre blanco y un chorro de detergente. Ahí la vamos a dejar en remojo durante 20 minutos, mientras se frota con un cepillo suave la zona con hongos y restos de jabón.

El vinagre es el gran aliado en la limpieza del baño. Fuente: Shutterstock. Cómo evitar que aparezcan hongos: mantenimiento diario Si bien esta limpieza sirve para devolverle el color y la belleza a las cortinas del baño, hay pasos previos para evitar que el moho se adueñe del plástico: