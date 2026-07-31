Cómo sacar el moho de la cortina del baño y dejarla impecable
Extender la cortina, ventilar el baño y eliminar los restos de jabón tras cada ducha son los hábitos clave para prevenir la aparición de hongos.
Muchas personas creen que con una limpieza profunda en el baño alcanza. Sin embargo, hay un elemento que siempre queda afuera de esta rutina: la cortina del baño, que poco a poco va acumulando moho y manchas que hacen que se vea mal estéticamente.
La recomendación más extendida es limpiarla profundamente una vez por mes si el baño no tiene ventilación o ventana, mientras que en aquellos ambientes que cuentan con buena ventilación la limpieza puede extenderse un poco más.
Cómo limpiar la cortina del baño
La limpieza es simple y consiste en mezclar ingredientes que todos tenemos en casa. En primer lugar, debemos retirar la cortina del barral y preparar un balde con agua fría, dos tazas de vinagre blanco y un chorro de detergente. Ahí la vamos a dejar en remojo durante 20 minutos, mientras se frota con un cepillo suave la zona con hongos y restos de jabón.
Cómo evitar que aparezcan hongos: mantenimiento diario
Si bien esta limpieza sirve para devolverle el color y la belleza a las cortinas del baño, hay pasos previos para evitar que el moho se adueñe del plástico:
Estirarla siempre: se recomienda extender la cortina después de bañarse, ya que la tela o plástico amontonado es el lugar ideal para la aparición de hongos.
Ventilar el ambiente: abrir las ventanas o prender el extractor después de ducharse por al menos 20 minutos.
Enjuagar los restos de jabón: es importante tener en cuenta el jabón que queda pegado en la parte inferior de la cortina al terminar la ducha; solo basta con tirarle un poco de agua limpia para quitarlo.
El vinagre: un aliado extra
Además de quitar el moho, el vinagre neutraliza los malos olores que pueda acumular la cortina, como el típico olor a humedad. Para eliminarlo de forma rápida, podemos preparar en un atomizador partes iguales de agua tibia y vinagre blanco, rociar la cortina, dejar actuar durante unos minutos y luego enjuagar.