Cómo limpiar el moho de la pared del baño con un ingrediente casero
Descubrí cómo eliminar el moho de las paredes del baño con un ingrediente económico y común: el vinagre blanco.
La humedad es uno de los problemas más comunes del baño, sobre todo en aquellos que no tienen una buena ventilación. Esto hace que, poco a poco, el moho se adueñe de las paredes. Además de dar un aspecto descuidado, puede afectar la calidad del aire e incluso generar molestias en personas con alergias o problemas respiratorios.
Para eliminarlo, en la limpieza del baño podemos incorporar un ingrediente que seguramente ya tenemos en la alacena: el vinagre blanco. Gracias a su contenido de ácido acético, ayuda a desprender la suciedad, neutralizar malos olores y remover el moho superficial de paredes, azulejos y juntas.
Cómo aplicar el vinagre en la pared del baño
Para poner en práctica este truco casero solo necesitás vinagre blanco y un pulverizador.
- Colocá vinagre blanco puro en un pulverizador.
- Rociá directamente sobre las manchas de moho.
- Dejá actuar entre 30 y 60 minutos.
- Frotá la superficie con un cepillo de cerdas suaves o una esponja.
- Retirá los restos con un paño húmedo.
- Secá bien la pared para evitar que vuelva a acumular humedad.
Secretos para que el moho no vuelva a aparecer
Una vez eliminadas las manchas, lo más importante es evitar que la humedad vuelva a acumularse. Para eso, se recomienda ventilar bien el baño después de cada ducha y, si es posible, secar las paredes y las mamparas cuando queden mojadas.
También conviene no dejar toallas húmedas durante varios días dentro del baño y mantener limpios los rincones donde suele acumularse agua. Si, a pesar de estas medidas, el moho reaparece con frecuencia, es posible que exista un problema de filtraciones o humedad estructural, por lo que será necesario consultar a un profesional.