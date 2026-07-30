Cómo limpiar el moho de la pared del baño con un ingrediente casero

Descubrí cómo eliminar el moho de las paredes del baño con un ingrediente económico y común: el vinagre blanco.

La humedad es uno de los problemas más comunes del baño, sobre todo en aquellos que no tienen una buena ventilación. Esto hace que, poco a poco, el moho se adueñe de las paredes. Además de dar un aspecto descuidado, puede afectar la calidad del aire e incluso generar molestias en personas con alergias o problemas respiratorios.

Para eliminarlo, en la limpieza del baño podemos incorporar un ingrediente que seguramente ya tenemos en la alacena: el vinagre blanco. Gracias a su contenido de ácido acético, ayuda a desprender la suciedad, neutralizar malos olores y remover el moho superficial de paredes, azulejos y juntas.

El moho suele acumularse en juntas de azulejos. Fuente: Shuttterstock. Cómo aplicar el vinagre en la pared del baño Para poner en práctica este truco casero solo necesitás vinagre blanco y un pulverizador.

Colocá vinagre blanco puro en un pulverizador.

Rociá directamente sobre las manchas de moho.

Dejá actuar entre 30 y 60 minutos.

Frotá la superficie con un cepillo de cerdas suaves o una esponja.

Retirá los restos con un paño húmedo.

Secá bien la pared para evitar que vuelva a acumular humedad. Secretos para que el moho no vuelva a aparecer Una vez eliminadas las manchas, lo más importante es evitar que la humedad vuelva a acumularse. Para eso, se recomienda ventilar bien el baño después de cada ducha y, si es posible, secar las paredes y las mamparas cuando queden mojadas.