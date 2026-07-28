No es el potus: las 3 plantas ideales para tener en el baño

Si bien el potus es popular, el helecho de Boston, el lirio de la paz y la calathea son plantas ideales para el baño por su resistencia a la humedad y poca luz.

Cada ambiente de la casa tiene plantas que se adaptan mejor a sus condiciones de luz, temperatura y humedad. En el caso del baño, aunque el potus suele ser la opción más elegida por su resistencia y fácil cuidado, existen otras especies que también prosperan en este espacio y aportan un toque verde sin requerir demasiada atención.

Helecho de Boston El helecho de Boston es una de las mejores plantas para colocar en el baño. Necesita humedad constante y no tolera la exposición directa al sol, por lo que este ambiente le resulta ideal. Además de su frondoso follaje, ayuda a mejorar la calidad del aire y aporta una sensación de frescura.

El helecho es una planta clásica que no puede faltar en casa. Foto: Shutterstock Lirio de la paz El lirio de la paz es una planta que se destaca por sus hojas verdes brillantes y sus características flores blancas. Se adapta muy bien a espacios con poca iluminación y agradece los ambientes húmedos. Solo requiere mantener el sustrato ligeramente húmedo y evitar que reciba rayos solares directos.

El lirio de la paz se adapta a lugares con humedad y poca luz. Foto: Shutterstock Calathea La calathea es una planta ornamental muy valorada por el diseño de sus hojas, que presentan diferentes tonos de verde y dibujos llamativos. También necesita humedad ambiental elevada y luz indirecta, dos condiciones que suelen encontrarse en la mayoría de los baños. Además, no demanda demasiados cuidados y mantiene su atractivo durante todo el año.

La calathea es una de las plantas que se destaca por el diseño de sus hojas. Foto: Shutterstock Los cuidados en común que necesitan las plantas en el baño En jardinería, uno de los aspectos más importantes es la iluminación. En este sentido, aunque estas plantas no necesiten luz solar directa si necesitan una entrada de luz natural ya que ninguna planta puede sobrevivir mucho tiempo en ambientes completamente oscuros.