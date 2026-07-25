Cómo hacer que el árbol de jade crezca fuerte y sano con un ingrediente de cocina

El árbol de jade, una planta popular por su resistencia, requiere cuidados específicos para prosperar en el hogar.

Alimenta el árbol de jade con un sólo ingrediente de tu hogar. Foto: Shutterstock

El árbol de jade (Crassula ovata) se convirtió en una de las plantas favoritas para decorar el hogar por su belleza y resistencia. Si bien es una especie de bajo mantenimiento, algunos ingredientes que seguramente tenés en la cocina pueden favorecer su crecimiento, fortalecer sus hojas y estimular una floración más saludable.

Uno de los más recomendados es la cáscara de huevo, un fertilizante natural rico en calcio y minerales que ayuda a fortalecer la planta y mejorar la calidad del sustrato sin recurrir a productos químicos.

Este ingrediente es un gran abono para el árbol de jade. Foto: Shutterstock Cómo usar la cáscara de huevo en el árbol de jade Antes de utilizarla es importante preparar las cáscaras de huevo. Para esto, se deben lavar bien eliminando todos los restos de clara o yema y dejarlas secar completamente. Luego se pueden triturar hasta obtener pequeños trozos o un polvo fino.

Hecho esto se debe esparcir una pequeña cantidad sobre la superficie de la tierra o mezclarla con el sustrato. Con cada riego, los minerales se irán liberando lentamente, aportando nutrientes que favorecen el crecimiento.

Los especialistas recomiendan repetir este procedimiento una vez al mes, ya que el exceso de calcio también puede afectar el equilibrio del suelo.