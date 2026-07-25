Cómo usar vinagre en el desagüe de la ducha y por qué puede ser útil

El vinagre blanco, un aliado económico y ecológico, permite desinfectar y eliminar malos olores, ayudando a mantener limpio el desagüe de la ducha.

El vinagre blanco es uno de los productos de limpieza más utilizados en el hogar gracias a sus propiedades para desinfectar y matar bacterias que causan el mal olor. Además de servir para eliminar manchas, quitar sarro o limpiar vidrios, también puede convertirse en un gran aliado para mantener limpio el desagüe de la ducha.

Con el paso del tiempo, en las cañerías se acumulan restos de jabón, cabellos, grasa y humedad que pueden generar malos olores o pequeñas obstrucciones. Utilizar vinagre cada 15 días ayuda a reducir estos residuos y a mantener el desagüe en mejores condiciones.

El vinagre blanco es el gran aliado en la limpieza del baño. Fuente: Shutterstock. Cómo utilizar el vinagre correctamente Para aprovechar este truco casero solo necesitás una taza de vinagre blanco.

Retirá los cabellos y residuos visibles del desagüe.

Verté una taza de vinagre blanco directamente en el desagüe.

Dejá actuar entre 20 y 30 minutos.

Enjuagá con abundante agua caliente para eliminar los restos desprendidos. Beneficios de usar vinagre en el desagüe El principal beneficio del vinagre es que ayuda a eliminar malos olores. Por otro lado, su poder ácido también elimina restos de jabón y minerales que se adhieren a las paredes del desagüe.