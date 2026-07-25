Cottagecore: las claves de la tendencia de decoración inspirada en la naturaleza

La tendencia se enfoca en la creación de espacios acogedores y funcionales, priorizando materiales naturales y artesanales.

Una tendencia que privilegia los colores claros, los materiales naturales y los muebles de madera.

El estilo cottagecore es una de las tendencias más influyentes en el interiorismo actual. Inspirado en la vida de campo y la reconexión con la naturaleza, prioriza una decoración basada en lo natural y lo artesanal con el objetivo de crear espacios acogedores, funcionales y equilibrados.

Incorporar esta propuesta resulta accesible, ya que existen diversos recursos de diseño que permiten transformar cualquier ambiente en un refugio de aire rural sin necesidad de grandes reformas.

Cómo incorporar esta tendencia en casa En primer lugar, la elección de materiales nobles es fundamental. Maderas en tonos naturales o macizos, piedras, hierro, mimbre y ratán aporten calidez y textura a superficies, mesas de comedor o estanterías, garantizando además durabilidad.

La tendencia que transforma el hogar en un lugar relajante. Shutterstock La paleta de colores desempeña un rol central para lograr la decoración deseada. Los tonos neutros y terrosos —como beige, crema, verde oliva y azul pastel— transmiten serenidad. Estas opciones se pueden combinar con piezas de mobiliario más oscuras para aportar profundidad y contraste al ambiente.

Los textiles complementan la propuesta aportando textura. Cortinas de lino, mantas tejidas de lana y almohadones con estampados florales o cuadros vichy remiten a la estética tradicional ligada a la vida en el campo.