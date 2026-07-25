Netflix: la serie española de época ideal para maratonear el fin de semana

Netflix tiene en su catálogo una serie española de época ambientada en los años 60 que combina romance y secretos familiares.

Netflix sigue apostando en su catálogo a producciones españolas y una de las ficciones que más interés despertó entre los amantes de los dramas de época es "Entre tierras". Con una historia cargada de romance, secretos familiares y sacrificios, la serie se convirtió en una opción ideal para quienes buscan una maratón de fin de semana.

Protagonizada por Megan Montaner, Unax Ugalde y Begoña Maestre, la producción cuenta con 10 episodios y transporta a los espectadores a la España rural de la década de 1960, donde las tradiciones y los intereses familiares condicionan el destino de sus protagonistas.

Un drama de época que atrapa a los usuarios de Netflix. Foto: Archivo De qué trata "Entre tierras" La historia sigue a María, una mujer que toma una difícil decisión para proteger a su hermana y evitar que su familia caiga en la ruina. Con ese objetivo, acepta casarse con un poderoso terrateniente al que nunca ha visto, convencida de que ese matrimonio será la única forma de asegurar el futuro de sus seres queridos.

Sin embargo, al llegar a su nuevo hogar descubre que nada es como esperaba. Su esposo esconde importantes secretos y deberá enfrentarse a un entorno lleno de conflictos, tensiones familiares y situaciones que pondrán a prueba su fortaleza y sus sentimientos.