Netflix: la miniserie inspirada en un desastre real perfecta para el sábado

Netflix ofrece "Emergencia radioactiva", una miniserie brasileña de cinco episodios inspirada en un hecho real que marcó la historia de Brasil.

La oferta de series basadas en hechos reales de Netflix sigue creciendo y una de las producciones que más llama la atención es Emergencia radioactiva. La miniserie brasileña recrea el accidente radiológico ocurrido en la ciudad de Goiânia en 1987, considerado uno de los desastres de este tipo más graves de la historia.

La historia comienza cuando dos chatarreros encuentran una cápsula con material radiactivo en un hospital abandonado. Sin conocer el peligro, el objeto pasa de mano en mano y provoca una crisis sanitaria que obliga a médicos, físicos y autoridades a actuar contrarreloj para contener la contaminación y salvar vidas.

NETFLIX Se trata de una miniserie de cinco episodios, con una duración de 60 minutos cada uno. Combina el drama con el thriller y está inspirada en hechos reales, mostrando tanto el impacto humano de la tragedia como el trabajo de quienes intentaron frenar la emergencia.

La producción fue creada por Gustavo Lipsztein y dirigida por Fernando Coimbra. El elenco principal está integrado por Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Ana Costa, Bukassa Kabengele, Antonio Saboia, Tuca Andrada y Marina Merlino, entre otros.

Además de reconstruir los hechos, la serie muestra cómo la desinformación, el miedo y la incertidumbre afectaron a toda una comunidad. También pone el foco en el esfuerzo de los equipos médicos y científicos para identificar a las personas expuestas y reducir las consecuencias del accidente.