No podrás dejar de verla: la disparatada historia de dos criminales en Netflix

Una comedia negra de Netflix de la que todos hablan: dos hermanos, la mafia y cero habilidad.

Esta comedia es pura adicción. Tienes que ver esta historia de Netflix para disfrutar un buen rato de risas, enredos familiares y situaciones absurdas que atrapan desde el primer minuto.

Dos hermanos incompetentes atrapados en el crimen organizado La historia sigue los pasos de Nicky y Morgan, dos hermanos distanciados que intentan comprar un regalo para su abuela. Un pequeño delito sin planear sale mal y los deja atrapados bajo el control de peligrosos mafiosos.