Mariquita Sánchez de Thompson, mucho más que la "mujer del Himno"

Nacida en 1786, Mariquita Sánchez de Thompson rompió con diferentes creencias impuestas por la época y logró convertirse en una personalidad importante para la historia de la Argentina.

María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velazco y Trillo nació el 1 de noviembre de 1786 en una familia acomodada y con alta reputación para la época. Siendo hija única, se le brindó la mejor educación, con los mejores maestros del momento. Logrando así conocimiento de la cultura general, buenos modales y una formación codiciada que le permitiría ganar cierta popularidad entre los intelectuales.

Desde joven, Mariquita desafió las normas. A los 14 años se enamoró de su primo, Martín Thompson, pero sus padres, Cecilio Sánchez y Magdalena Trillo, se opusieron. Deseaban casarla con un comerciante que estaba emparentado por el lado materno.

Tras la muerte de su padre, la niña y su enamorado comenzaron un juicio por falta de acuerdo, juicio que fue saldado gracias a la respuesta del virrey Sobremonte, quien otorgó el permiso y autorizó el casamiento.

Retomando su popularidad dentro de los círculos intelectuales, en el salón de la casa de Mariquita Sánchez de Thompson se organizaban las famosas tertulias, reuniones informales donde se debatían muchas de las ideas que marcaron el nacimiento del país.

Personalidades como el general San Martín, Bernardino Rivadavia, Juan Martín de Pueyrredón, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y otros pensadores del movimiento “Generación del 37” fueron algunos de los que participaron de esas reuniones.

Algunos historiadores coinciden en que durante una de estas famosas tertulias se interpretó por primera vez el Himno Nacional Argentino en mayo de 1813.

Mariquita Sánchez de Thompson falleció el 23 de octubre de 1868, a los 81 años. Su vida, marcada por acontecimientos revolucionarios e influyentes, trascendió en el tiempo y hoy en día logra que volvamos a hablar de ella.