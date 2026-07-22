Anticipan una ventana de buen tiempo en cordillera: qué sucederá con el paso a Chile

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por el fuerte temporal que afecta a la alta montaña. En medio de las intensas nevadas , anticiparon una ventana de buen tiempo para este miércoles que permitiría limpiar la zona.

Si bien confirmaron que no habilitarán el paso a Chile, desde la Coordinación explicaron que limpiarán la ruta hasta Punta de Vacas, lo que permitiría extender el tránsito interno hasta dicha localidad.

En total, ya se han evacuado a cerca de 90 personas . El martes por la tarde, un operativo conjunto evacuó a 40 personas de Puente del Inca y Penitentes hacia Uspallata, mientras la localidad de Punta de Vacas lleva varios días sin electricidad y los caminos permanecen intransitables.

Ya se han evacuado a cerca de 90 personas por el temporal en alta montaña.

Además de las evacuaciones, los equipos distribuyeron mercadería y leña en las localidades de alta montañapara asistir a quienes permanecen en sus hogares sin posibilidad de abastecerse.

Para este jueves se espera el ingreso de otro sistema frontal desde Chile que estiman, se extenderá hasta el martes 4 de agosto.

"Persistirá el mal tiempo con precipitaciones de débiles a moderadas durante toda la jornada. Las precipitaciones tenderán a intensificarse sobre la zona sur y central de la cordillera a partir de las 13 a las 14. Los modelos indican una mejora pasajera desde las 6 del viernes", señala el pronóstico de Contingencias Climáticas.

Estiman que el temporal se extenderá hasta principios de agosto. Gobierno de Mendoza

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas adversas durarán hasta principios de agosto, se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.

El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, también permanece cerrado. Por lo tanto, vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas no podrán circular vía terrestre entre Mendoza y Chile.