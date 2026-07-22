Nevada histórica en alta montaña: el desesperado pedido de los prestadores turísticos ante una oportunidad única

Mendoza tiene una oportunidad única frente a una nevada histórica: transformar tres metros de nieve acumulada en un atractivo turístico que genere ingresos durante el invierno. Los prestadores viven en la alta montaña y están preparados para atravesar la tormenta. Ahora piden la colaboración de los organismos y un plan concreto para ofrecer servicios de calidad cuando pase el temporal.

"¿Qué hacemos con tanta nieve? Hay que aprovecharla. Necesitamos que Mendoza sea recordada como una provincia que estuvo a la altura de una nevada histórica, con acceso ordenado, seguro y disfrutable para todos", dijo el prestador de Puente del Inca, Matías Cortizo, en un largo descargo en sus redes sociales.

Dos metros y medio de nieve, puertas que cuesta abrir y palas que no descansan . Así describen su realidad los prestadores turísticos de alta montaña que llevan días aislados en Puente del Inca y Penitentes, mientras reclaman al Gobernador Alfredo Cornejo, a la presidenta del Emetur Gabriela Testa y al intendente de Las Heras Francisco Lo Presti que estén a la altura de un momento que califican como histórico.

Cortizo puso en palabras lo que muchos viven en alta montaña . En una carta dirigida a las autoridades provinciales, describió la situación con una mezcla de orgullo y frustración: "Hoy abro la puerta de mi casa y encuentro más de dos metros de la nieve más pura y abundante que recuerdo desde mi infancia. Somos apenas 17 personas en el pueblo y no dejamos de palear desde hace días".

Sin embargo, su mensaje no se quedó en el esfuerzo cotidiano. Cortizo apuntó directamente a la oportunidad que se está jugando: "Podemos convertir este invierno en una verdadera vidriera al mundo. La nieve ya hizo su parte. Ahora nos toca hacer la nuestra".

Los vecinos de Puente del Inca todos los días se levantan con la pala en la mano para sacar nieve.

Un plan para alta montaña

Los pedidos de los prestadores turístitos son concretos : playas de estacionamiento limpias y operativas desde Punta de Vacas hasta Las Cuevas, coordinación con Vialidad Nacional, más personal y herramientas para liberar espacios públicos -baños, senderos, salas de salud- y, sobre todo, un plan de manejo integral que no se cambie cada invierno. "Seguimos dependiendo de decisiones que se toman a 100 kilómetros de distancia y no de un protocolo de manejo de temporales a largo plazo", advirtió Cortizo.

"Necesitamos un plan en el que sepamos qué vamos a hacer mañana, pasado y pasado, porque los pobladores sí lo sabemos. Sí sabemos qué vamos a hacer mañana, sí sabemos qué vamos a hacer pasado, pero lamentablemente solos no vamos a poder, entonces también necesitamos que el Gobierno tenga un plan de manejo", agregó en diálogo con Radio MDZ.

Los prestadores turísticos de Puente del Inca están preparados para pasar el temporal en alta montaña. Bruno Brachetta

Por su parte, Bruno Brachetta, otro prestador turístico de Puente del Inca también lanzó una crítica directa a los organismos públicos: "El Gobierno poca ayuda ha brindado. Desde hace 15 años que me vine a vivir acá entendí que hay que ser autosuficiente y no esperar nada de parte de las autoridades". Y agregó que hay vecinos que se quedaron sin comida, sin gas y sin leña, que necesitaban evacuación o asistencia que no llegó.

"La situación es complicada. Vialidad Nacional no limpia la ruta mientras nieva, la compañía de Cazadores del Ejército Argentino frente a la villa no asistido para nada, me pregunto para que están sino es para ayudar a la sociedad", remató en su conversación con MDZ.

Puente del Inca bajo la nieve. Bruno Brachetta

En tanto, Mario González, poblador y comerciante de Penitentes, también hizo foco en los problemas cuando quieran llegar los visitantes. "Duando se despeje habrá posibilidades de que se estabilice la situación pero las máquinas de Vialidad no van a dar abasto, y la gente que quisiera subir, se va a encontrar con que no tiene dónde estacionar, cómo llegar a los distintos lugares", dijo.

Además, sumó otra dimensión al problema: la falta de inversión en alta montaña. "El cobertizo que se ha construido en el 2005 entre Penitentes y Puente del Inca costó 3.000.000 de dólares. Con ese dinero se podrían haber cubierto 20 o 30 puntos riesgosos desde Punta de Vacas hasta el túnel internacional con sistemas Gasex. Eso no se hizo y no hay un plan de inversiones al respecto", afirmó.

Así está alta el pueblo de Puente del Inca

Bruno Brachetta

Bruno Brachetta

Bruno Brachetta

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