Riesgo de avalancha: el motivo por el que no se puede ir a alta montaña a disfrutar de la nieve

Hace una semana que una nevada histórica azota alta montaña. Hay tres metros de nieve acumulada y solo se abren brechas en la ruta para hacer evacuaciones.

En medio de una temporada turística de invierno con números bajos, la nevada histórica en alta montaña parece un salvavidas para los prestadores. Pero actualmente, la ruta está cortada y solo se puede llegar hasta Uspallata. Es decir, que nadie puede ir a la cordillera mendocina a disfrutar de la nieve o esquiar.

Las razones son simples: la ruta está bloqueada por la nieve, los caminos congelados, solo se hacen brechas para rescatar evacuados y el riesgo de avalancha es altísimo. La medida parece extrema pero el caso de los turistas que fueron en autos particulares hasta Penitentes el jueves -a pesar de las advertencias de la autoridades y los pronósticos de mal tiempo- y después tuvieron que ser evacuados en un operativo, son la muestra de las consecuencias un temporal prolongado en la cordillera.

Casas tapadas de nieve en alta montaña. Osvaldo Valle Una nevada histórica en alta montaña La nevada histórica acumula más de tres metros en algunos sectores de la cordillera mendocina y se estima que se prolongará hasta el 2 de agosto. El fenómeno es al mismo tiempo, una noticia extraordinaria para las reservas hídricas de la provincia y una advertencia seria para quienes piensan en ir a disfrutar de la nieve en alta montaña. El motivo es claro: el riesgo de avalancha es real y las autoridades piden no subestimarlo.

En Horcones tuvieron que evacuar a los empleados. Osvaldo Valle El riesgo de avalanchas La semana pasada, desde Defensa Civil advirtieron que el volumen de precipitación acumulada incrementa considerablemente el peligro de desprendimientos de nieve en zonas con pendientes superiores a los 30 grados.

"Aunque las bajas temperaturas registradas en los días previos al temporal favorecieron la estabilidad inicial del manto níveo, la cantidad de nieve caída en poco tiempo genera una situación de alta complejidad que exige extremar las precauciones", señalaron desde el organismo provincial.