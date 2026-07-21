Riesgo de avalancha: el motivo por el que no se puede ir a alta montaña a disfrutar de la nieve
Hace una semana que una nevada histórica azota alta montaña. Hay tres metros de nieve acumulada y solo se abren brechas en la ruta para hacer evacuaciones.
En medio de una temporada turística de invierno con números bajos, la nevada histórica en alta montaña parece un salvavidas para los prestadores. Pero actualmente, la ruta está cortada y solo se puede llegar hasta Uspallata. Es decir, que nadie puede ir a la cordillera mendocina a disfrutar de la nieve o esquiar.
Las razones son simples: la ruta está bloqueada por la nieve, los caminos congelados, solo se hacen brechas para rescatar evacuados y el riesgo de avalancha es altísimo. La medida parece extrema pero el caso de los turistas que fueron en autos particulares hasta Penitentes el jueves -a pesar de las advertencias de la autoridades y los pronósticos de mal tiempo- y después tuvieron que ser evacuados en un operativo, son la muestra de las consecuencias un temporal prolongado en la cordillera.
Una nevada histórica en alta montaña
La nevada histórica acumula más de tres metros en algunos sectores de la cordillera mendocina y se estima que se prolongará hasta el 2 de agosto. El fenómeno es al mismo tiempo, una noticia extraordinaria para las reservas hídricas de la provincia y una advertencia seria para quienes piensan en ir a disfrutar de la nieve en alta montaña. El motivo es claro: el riesgo de avalancha es real y las autoridades piden no subestimarlo.
El riesgo de avalanchas
La semana pasada, desde Defensa Civil advirtieron que el volumen de precipitación acumulada incrementa considerablemente el peligro de desprendimientos de nieve en zonas con pendientes superiores a los 30 grados.
"Aunque las bajas temperaturas registradas en los días previos al temporal favorecieron la estabilidad inicial del manto níveo, la cantidad de nieve caída en poco tiempo genera una situación de alta complejidad que exige extremar las precauciones", señalaron desde el organismo provincial.
Por su parte, Osvaldo Valle, referente de prensa de alta montaña, fue directo en diálogo con MDZ Radio: "Las condiciones climáticas adversas nos van a acompañar hasta el 2 de agosto. Advertimos desde el 6 de julio que podía ser un temporal bravo de larga data. Como la nieve está muy fresca vamos a tener que estar muy atentos con el tema de las avalanchas". También alertó sobre los riesgos en viviendas precarias: la acumulación de nieve en los techos puede provocar derrumbes si no se palea a tiempo.
En tanto, el parque de nieve Los Puquios cerró sus puertas hasta que las condiciones mejoren. Desde el complejo informaron que el cierre responde a las condiciones meteorológicas extraordinarias y al riesgo de avalancha activo en la zona. "La seguridad siempre es nuestra prioridad", indicó el gerente operativo Eduardo Soler a MDZ.