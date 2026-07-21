Nevada histórica: "Muy pocas veces en mis 40 años en alta montaña he visto algo parecido"

"Es un temporal muy grande. Muy pocas veces en mis 40 años de experiencia en montaña he visto algo parecido", dijo el director operativo del parque de nieve Los Puquios, Eduardo Soler, frente a cámara con la barba escarchada para contar cómo viven en alta montaña el temporal histórico que se extenderá al menos diez días más.

La madrugada del 15 de julio se cumplieron todos los pronósticos y comenzó a nevar en la cordillera de Mendoza. Las marcas se fueron rompiendo día a día hasta llegar a los 2,30 metros de nieve acumulada. Un registro muy por encima del históricos del complejo que marcaban 1,70 de acumulación nívea.

"Los integrantes más antiguos del equipo tenemos muchos años de experiencia en montaña y hemos atravesado temporales importantes anteriormente. Sin embargo, por la magnitud de la acumulación de nieve y la persistencia del fenómeno, este es sin dudas uno de los eventos meteorológicos más extraordinarios que nos ha tocado vivir en Los Puquios", puntualizó.

Los días son complejos y se pasan con la pala en la mano. Puertas bloqueadas, techos cubiertos, camionetas enterradas, todo alrededor es un solo manto blanco. En total, hay 13 personas viviendo en el parque de nieve Los Puquios. "Estamos bien y contamos con todo lo necesario para atravesar el temporal", contó Soler a MDZ .

Los autos tapados de nieve en Los Puquios por el temporal en alta montaña.

"Tenemos víveres, gas, leña, electricidad, agua, enfermería equipada y los insumos necesarios para varios días", agregó. Además cuentan con indumentaria especial de alta montaña , botas, guantes, lentes y gorros.

Cada mañana hay un desafío distinto y todo depende de la evolución del temporal. "Cuando el tiempo lo permite, trabajamos principalmente en retirar la nieve acumulada de los techos y antenas, mantener despejados los accesos internos y conservar liberada la salida hacia la Ruta Nacional 7", contó Soler.

"Cuando las condiciones son más adversas, aprovechamos para realizar tareas de mantenimiento bajo techo y preparar todo para la reapertura", agregó.

Así sacan las camionetas de la nieve

Qué pasa si por la nieve no pueden salir del complejo

Hasta el momento, los operativos de rescate han evacuado a 50 personas de alta montaña entre vecinos y comerciantes de la zona. La decisión de quedarse en Los Puquios no es caprichosa, el parque de nieve cuenta con vehículos orugados y camionetas 4x4 con combustible que les permitirán hacer una autoevacuación si las condiciones y las autoridades lo requieren.

Osvaldo Valle

Cuándo reabrirá el parque de nieve

Todos los pronósticos indican que el temporal tendrá una ventana el miércoles y que se reanudará al menos hasta el 2 de agosto. Por lo tanto, no se puede calcular la acumulación de nieve o las consecuencias de casi 20 días de viento y nevadas.

Desde el complejo indicaron que para visitar el lugar primero hay que esperar que deje de nevar durante 48 horas, que la ruta 7 esté transitable y detallaron las tareas del equipo: espejar playas de estacionamiento, accesos, desbloquear edificios, reestablecerr servicios, pisar las pistas y desenterrar medios de elevación.

"Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad de las personas y estar preparados para que, cuando el tiempo lo permita, podamos comenzar cuanto antes las tareas de recuperación del parque", dijo Soler.

"Este es un evento extraordinario y calculamos que hasta el 3 ó 4 de agosto no vamos a reanudar las actividades de forma segura", cerró.

Así está Los Puquios

Qué se puede hacer en Los Puquios

En el parque de nieve Los Puquios se pueden hacer distintas actividades de invierno como:

esquí y snowboard para principiantes e intermedios

tomar clases de esquí y snowboard

pistas exclusivas para trineos (culipatín).

jugar en la nieve en un entorno seguro y divertido.

disfrutar de un día de nieve y comer en el restaurante

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La entrada se debe pagar con dinero en efectivo e incluye:

Uso ilimitado de todos los medios de elevación (en pistas de esquí, snowboard y trineos)

Uso ilimitado de pistas de esquí y snowboard

Uso ilimitado de pistas de trineo

Sanitarios

Area de Picnic y patio de comida

Terraza panorámica

Servicio de enfermería

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Se debe pagar aparte o llevar

Alquiler de Equipos e indumentaria

Alquiler de Trineos

Clases de esquí y snowboard