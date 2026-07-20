Temporal en alta montaña: los detalles del operativo que ya evacuó a 50 personas en la cordillera

La histórica nevada en alta montaña sigue dejando datos sobre la magnitud del operativo desplegado en la cordillera. Desde el viernes ya fueron evacuadas 50 personas por el temporal , entre ellas personal del complejo Horcones, además de familias, comerciantes, adultos mayores y niños que permanecían en distintos sectores de la zona cordillerana.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio , el vocero de la Coordinación Operativa de Frontera del Sistema Integrado Cristo Redentor, Osvaldo Valle, brindó detalles de los rescates y explicó por qué las condiciones extremas impedirán una reapertura próxima del Paso Cristo Redentor.

El temporal, que ya lleva varios días y acumula hasta tres metros de nieve en algunos sectores, mantiene interrumpido el tránsito internacional y moviliza un amplio operativo integrado por Vialidad Nacional, Gendarmería, Policía de Mendoza y personal del corredor internacional.

Valle describió que las condiciones continúan siendo muy adversas. "En este momento sigue nevando con muy muy fuertes nevadas en la zona de Punta de Vacas, Puente del Inca, Las Cuevas, Libertadores, Portillo, Chile, los caracoles chilenos. Desde ayer en la tarde, después a las 15.36 volvió a nevar. Si bien es cierto hubo una breve ventana".

Además, advirtió que el fenómeno todavía está lejos de finalizar. "Estas condiciones climáticas adversas nos van a acompañar por lo mínimo hasta el día 2 de agosto", señaló. Si bien indicó que el miércoles podría registrarse una mejora temporaria , aclaró que "no va a dar para una habilitación del paso ni tampoco tratar de resolver este tipo de situaciones".

Un operativo para evacuar familias, adultos mayores y personal de Horcones

Valle detalló que durante las últimas horas continuaron las evacuaciones en distintos puntos de la cordillera.

"Ayer también se hicieron veinte personas, fueron también evacuadas en la zona de Puente del Inca, otras personas fueron evacuadas en la zona del complejo Roque Carranza y un gran trabajo de las máquinas de Vialidad Nacional Argentina que hicieron posible la brecha y de ahí conjuntamente con Gendarmería Nacional, el Escuadrón 27, la Policía de Mendoza y los encargados del corredor trabajaron para poder llegar a buscar a estas personas".

"Desde el día viernes son cincuenta evacuados en total", afirmó. Entre los asistidos hubo adultos mayores y niños que fueron trasladados preventivamente para evitar que quedaran aislados por el avance del temporal. Valle también contó que un matrimonio con experiencia en montaña intentó descender utilizando raquetas, aunque las condiciones hicieron imposible la maniobra.

Hubo operativos con hasta 3 metros de nieve. Osvaldo Valle

"Estamos hablando de tres metros de alto más, el temporal y el viento hizo imposible", relató. Finalmente, la pareja regresó a su vivienda, donde permanece con provisiones y en buen estado de salud.

El funcionario explicó además que algunos comerciantes y pobladores decidieron permanecer en sus viviendas y deben retirar permanentemente la nieve acumulada sobre los techos para evitar derrumbes. "Como esta nieve está muy fresca, hay que estar muy atentos con el tema de las avalanchas", advirtió.

Valle recordó que el fenómeno había sido anticipado por las autoridades. "Nosotros habíamos advertido desde el 6 de julio que este temporal podía ser bravo. Si bien es cierto a veces se anuncia bravo y no pasa nada, es un temporal de larga data, si tenemos en cuenta que ya llevamos seis días consecutivos".

Por qué el Paso Cristo Redentor seguirá cerrado

Aunque el pronóstico prevé una pausa en las nevadas durante el miércoles, Valle explicó que eso no será suficiente para rehabilitar el corredor internacional. "Tenemos el miércoles un día entero que no nevaría, pero la limpieza de ruta hace imposible el traslado", sostuvo.

A esa dificultad se suma la situación del lado chileno. "2,70 metros, 2,80 metros en la zona de Los Libertadores y Portillo lleva su tiempo de limpiarlo", indicó.

Paso a Chile. Osvaldo Valle

El funcionario agregó que, una vez que deje de nevar, las temperaturas extremas seguirán complicando las tareas de despeje. "Vamos a tener temperaturas de 22° bajo cero, que también son condiciones extremas para el tratamiento del hielo en la ruta. En esta ocasión con esas temperaturas va a ser muy difícil una reapertura", explicó.

Finalmente, remarcó que el pronóstico continúa mostrando inestabilidad para los próximos días. "Sigue hasta el 2 de agosto con lo que se está viendo en las imágenes", dijo, aunque aclaró que la evolución dependerá de cómo avance el sistema frontal.

También describió el complejo escenario en Chile. "Chile está complicadísimo con lluvias, la zona de Viña del Mar, la zona de La Araucanía, la zona de Santiago, con mucha lluvia, que inclusive ha traído inundaciones", por lo que insistió en que cualquier decisión sobre la reapertura del Paso Cristo Redentor dependerá de que existan condiciones seguras de transitabilidad a ambos lados de la cordillera.