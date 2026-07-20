Temporal en Chile: las impactantes imágenes que muestran cómo está La Serena

El ingreso de un sistema frontal en la zona norte de Chile provocó un temporal que dejó postales desoladoras . En ese contexto, la alcaldesa de La Serena , Daniela Norambuena, le solicitó al Gobierno nacional que decrete zona de emergencia en la Región de Coquimbo.

En ese marco, fueron varias las imágenes que se viralizaron en redes sociales en las que se logra apreciar el desastre que generó el temporal. "Así amaneció La Serena hoy día. Estamos completamente inundados", se escucha decir a una vecina que filma desde una terraza. En el registro fílmico se puede apreciar cómo toda las inmediaciones están inundadas. Casas y edificios anegados, caminos convertidos en ríos y personas totalmente aisladas completan el desolador panorama.

"Estamos en zona de catástrofe. No se ve el camino. No se ve nada. Es horrible, horrible", se lamenta la voz del video.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, solicitó al Gobierno que decrete zona de catástrofe en la Región de Coquimbo. Según detalló, al menos 11 personas estaban desaparecidas y se había perdido la comunicación con habitantes de Almirante Latorre, Chacay Alto y El Hinojal.

Además, la emergencia también dejó caminos interrumpidos y sectores a los que los equipos de rescate todavía no podían ingresar. "Pasó de la emergencia a la catástrofe. Es una situación grave la que hoy día está viviendo la comuna de La Serena", afirmó Norambuena.

Según detalló la alcaldesa, la Ruta 41 permanece cortada y en el Islón se activaron quebradas que llevaban años sin registrar movimientos de la magnitud de la que se registró ahora. El agua provocó deslizamientos de tierra, daños en estructuras de contención y el aislamiento de distintas comunidades.

Las cifras informadas durante la madrugada fueron variando a medida que avanzaban los relevamientos. La jefa comunal habló inicialmente de 120 familias aisladas y luego precisó que unas 135 personas permanecían incomunicadas, aunque en buen estado, en sectores como Lambert, Chacay, Islón, Quebrada Lambert y Quebrada La Cachina. Además, cerca de 90 personas fueron trasladadas a albergues.

La emergencia en esta zona de Chile también alcanzó a una unidad de Bomberos que participaba de las tareas de rescate. El carro quedó atrapado e inundado después de que el agua desbordara un río y un canal en El Hinojal.

“Aquí necesitamos el Ejército, necesitamos las fuerzas especiales para poder rescatar a estas personas. Hay personas con riesgo vital”, señaló la alcaldesa.