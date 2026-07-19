Más de un metro de nieve: así está Las Leñas tras el temporal

En los últimos días, Las Leñas recibió la nieve que esperaba con ansias. El incesante temporal en la alta montaña mendocina dejó -hasta el momento- una acumulación con tintes históricos.

En los últimos días, Las Leñas recibió la nieve que esperaba con ansias. El incesante temporal en la alta montaña mendocina dejó -hasta el momento- una acumulación con tintes históricos en el valle de Malargüe, lo que generó las condiciones ideales para potenciar el inicio de temporada.

La información oficial indica que cayó más de un metro de nieve en la base y, si bien hay pronósticos de más nevadas para los próximos días, serán de menos centímetros.

En ese marco, este fin de semana el complejo recibió a varios visitantes que se acercaron a disfrutar del paisaje y practicar esquí en las pistas habilitadas.

Así se ven Las Leñas después del temporal en alta montaña El reclamo que habían hecho propietarios de departamentos en Las Leñas Los propietarios de departamentos, locales comerciales y operadores turísticos que tienen intereses en Las Leñas lanzaron un llamado urgente a las autoridades y a la empresa Valle de las Leñas SA para que actúen con rapidez.

El reclamo apunta a tres frentes: la apertura inmediata de todos los servicios disponibles, mayor presencia de personal del complejo en el terreno y apoyo del Gobierno provincial y del municipio de Malargüe para organizar el tránsito en la ruta. "Se está colapsando por la falta de presencia de policía vial", puntualizó a MDZ el propietario de un departamento.