Nieve y aguanieve en Mendoza: qué zonas de la provincia permanecen bajo alerta

La advertencia incluye la cordillera y parte de la precordillera, donde además se prevén fuertes vientos y complicaciones para circular.

Defensa Civil ratificó el alerta y confirmó que continúan las precipitaciones níveas en distintos sectores de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este domingo 19 de julio por nevadas persistentes y “de variada intensidad en toda la cordillera de Mendoza, además de la precordillera de Luján y Las Heras.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas y “se prevén valores de nueve acumulada de entre 30 y 50 centímetros”. Además, se espera que en las zonas más bajas “la precipitación puede ser en forma de nieve o aguanieve”.

Esta situación “estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad”, agregaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este domingo en Mendoza. En tanto desde Defensa Civil emitieron un alerta amarilla para la jornada, actualizada a las 7:00 de este domingo: “Continúan las precipitaciones níveas en toda la cordillera provincial y precordillera de Las Heras y Luján”.

Las zonas de Mendoza que permanecen bajo alerta este domingo. La jornada estará nublada y fría, y no se descartan precipitaciones aisladas. La mínima esperada es de 4 ºC y la máxima de 14 ºC. En alta montaña continuará nublado y con nevadas, aunque se anuncian “mejorías intermitentes”.