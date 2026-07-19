Operativo de seguridad por el partido de la Selección argentina: blindaron el consulado de España

Mendoza vive un domingo lleno de pasión futbolera. Con la definición del Mundial 2026 entre Argentina y España, las autoridades provinciales pusieron en marcha un operativo de seguridad de grandes proporciones, pensado para que la alegría popular no derive en incidentes como los que se vivieron en jornadas anteriores.

En esta oportunidad, hasta se decidió blindar el consulado de España que funciona desde hace unos meses de forma provisoria sobre la calle Arístides.

La decisión llegó desde el Ministerio de Seguridad provincial, que resolvió movilizar a unos 3.000 uniformados que se distribuirán por distintos puntos del territorio mendocino durante toda la tarde y noche del domingo. La cifra sextuplica ampliamente el despliegue que hubo durante la semifinal frente a Inglaterra, cuando cerca de 500 agentes debieron contener a una multitud estimada en 100.000 personas que colmó las arterias céntricas para celebrar la clasificación.

El epicentro de la vigilancia estará, una vez más, en el circuito que va desde el histórico kilómetro cero hasta la tradicional calle Arístides Villanueva, corredor gastronómico y de esparcimiento nocturno que suele convertirse en el punto de reunión espontáneo cada vez que juega la Selección.

También la Peatonal Sarmiento y los sectores comerciales aledaños tendrán guardias reforzadas, con vallados perimetrales y controles de rutina para prevenir el ingreso de objetos peligrosos.

Quienes circulen por esas zonas podrían ser sometidos a una requisa: los efectivos buscarán específicamente armas de fuego, elementos cortopunzantes o cualquier artefacto que represente un riesgo para los presentes. En caso de hallarse alguno, la consecuencia será inmediata: secuestro del objeto y detención de la persona que lo portaba.

Milagros Lostes / MDZ

Transporte público

Otra de las medidas centrales del plan tiene que ver con la circulación: el transporte público urbano dejará de circular entre las 17.30 y las 20, franja horaria que coincide con el desarrollo del partido y los primeros festejos posteriores. La intención oficial es evitar aglomeraciones descontroladas en el sistema de colectivos y facilitar el trabajo de las fuerzas en las calles.

Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad, fue quien confirmó los detalles del esquema tras una reunión mantenida el viernes con la cúpula de la Policía de Mendoza. El funcionario destacó que, pese a la masividad de la convocatoria previa, los desbordes fueron acotados y aislados, aunque remarcó que el objetivo del nuevo dispositivo es justamente reducir al mínimo ese tipo de episodios.

Desde el Gobierno provincial insistieron además en un pedido a la comunidad: que las celebraciones se descentralicen y que los vecinos opten por festejar en sus propios barrios, en plazas departamentales y espacios públicos cercanos a sus domicilios, en lugar de concentrarse masivamente en el microcentro. La propuesta busca aliviar la presión sobre las zonas históricamente más concurridas y distribuir el entusiasmo popular por toda la geografía mendocina.

Con la definición del certamen entre Selección Argentina y España marcando el pulso de la jornada, la provincia se apresta a repetir escenas de euforia colectiva, esta vez bajo una custodia reforzada que buscará garantizar que la fiesta quede en el recuerdo únicamente por los goles y los abrazos.