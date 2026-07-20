Sin Lionel Messi: la lista completa de los futbolistas de la Selección argentina que no regresan al país

La Selección argentina regresará este lunes al país tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 , aunque lo hará con una delegación reducida. Varios futbolistas no abordaron el vuelo de regreso y partieron directamente desde Estados Unidos hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar su período de descanso.

El plantel que sí retorna a la Argentina viaja en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas, a bordo de un Airbus A330-202 (matrícula LV-KAN), que despegó desde Nueva York a las 7:17 (8:17 de Argentina) y tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 19.

Entre las principales ausencias sobresale la de Lionel Messi , capitán de la Selección, quien permaneció en Estados Unidos, donde reside por su vínculo con Inter Miami. Tampoco regresaron Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina y Lautaro Martínez , quienes partirán directamente hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso.

La decisión está en línea con lo informado por la AFA , que había anticipado que algunos integrantes del plantel no regresarían a la Argentina y viajarían directamente desde Estados Unidos para retomar sus compromisos deportivos o disfrutar de unos días de vacaciones.

El arribo de la delegación estará acompañado por un importante operativo de seguridad. El avión no pasará por la terminal principal de Ezeiza, sino que será trasladado directamente al Hangar 5 , uno de los espacios de mayor capacidad del aeropuerto.

El operativo estará coordinado por el Gobierno nacional y Aerolíneas Argentinas. En ese sector no participarán representantes de Aeropuertos Argentina, ya que el acceso y la organización quedarán exclusivamente en manos de las autoridades responsables del dispositivo de seguridad y logística.

Pese a la expectativa por la llegada del plantel, no está previsto que participe ningún funcionario del Gobierno de Javier Milei en la recepción. En representación del Estado, la bienvenida estará a cargo de una guardia de granaderos, que realizará el recibimiento protocolar a la delegación encabezada por el entrenador Lionel Scaloni.

Una vez concluido el desembarque, los jugadores y el cuerpo técnico serán trasladados en helicópteros hasta el predio que la AFA posee en Ezeiza, donde finalizará el operativo previsto para el regreso de la Selección argentina.

Orgullo por nuestro Capitán y nuestra Selección