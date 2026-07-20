La FIFA nominó a 5 jugadores de la Selección argentina para el once ideal del Mundial 2026

Pese a la derrota en la final ante España, varias figuras de la Selección argentina fueron incluidas en la votación del mejor equipo de la Copa del Mundo.

Aunque la Selección argentina no pudo defender el título y cayó ante España en la final del Mundial 2026, varios de sus futbolistas fueron reconocidos por el rendimiento que mostraron a lo largo del certamen. En ese contexto, la FIFA abrió la votación para elegir el equipo ideal del torneo y hay cinco argentinos entre los nominados.

Los 5 jugadores de Argentina que fueron nominados al once ideal del Mundial El primero de ellos es Emiliano "Dibu" Martínez, quien integra la lista de arqueros candidatos. Sin embargo, el gran favorito a quedarse con el puesto es el español Unai Simón, figura de la Roja campeona y ganador del Guante de Oro tras recibir apenas un gol en toda la Copa del Mundo.

Emiliano Martínez besó la medalla de subcampeón tras la final del mundo ante España. EFE En la defensa aparecen Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez. La dupla de zagueros fue uno de los pilares del equipo de Lionel Scaloni durante el campeonato, aunque ambos debieron abandonar la final por diferentes molestias físicas y no pudieron completar el partido decisivo.

En la mitad de la cancha, el único representante argentino es Enzo Fernández. Pese a su expulsión en la final, el volante del Chelsea fue elegido por su golazo ante Inglaterra en la semi y el heroico cabezazo frente a Egipto en la llave de octavos.

Como era de esperar, Lionel Messi completa la lista. El capitán volvió a ser determinante y terminó el Mundial como el segundo máximo goleador del torneo con 8 gritos, solo por detrás de Kylian Mbappé (10), que además le arrebató el récord histórico.