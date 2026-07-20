La confesión de una figura de España sobre Messi tras ganarle la final del Mundial: "Es mi ídolo, no me gusta verlo perder"

Fue una de las grandes figuras de España y terminó levantando la Copa del Mundo. Tras la final, dejó una declaración que emocionó a muchos fanáticos de Messi.

El defensor de España, elegido mejor jugador joven del Mundial 2026, reveló la admiración que siente por el capitán argentino.

Pau Cubarsí fue una de las revelaciones del Mundial 2026 y coronó su torneo perfecto con dos premios: la Copa del Mundo y el reconocimiento al mejor jugador joven de la competencia. Pero después de la victoria de España sobre Argentina, el defensor del Barcelona dejó una reflexión que tuvo a Lionel Messi como protagonista.

"Nunca lo había visto cara a cara. Cuando le saludé en el vestuario me quedé como '¿esto es verdad?' y ya te pones en el partido a intentar ganarlo", contó en una entrevista con El Partidazo de COPE luego de la consagración de la Roja.

Pau Cubarsí admitió que le dolió ver perder a Lionel Messi en la final Pau Cubarsí admitió que le dolió ver perder a Messi en la final. @partidazocope Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó cuando habló de los sentimientos encontrados que le dejó el resultado. "Puedo decir eso, es un excelente privilegio haber compartido campo con él. También me da pena porque es mi ídolo y verle perder no me gusta, pero si gano yo, contentísimo", expresó el joven defensor.

Cubarsí fue una de las piezas fundamentales del equipo de Luis de la Fuente durante toda la Copa del Mundo. Junto con Aymeric Laporte conformó una de las defensas más sólidas del torneo y terminó imponiéndose en la elección al mejor futbolista joven, superando incluso a su compañero Lamine Yamal.