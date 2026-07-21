La nueva generación dorada que dio otro Mundial a España (y cómo se compara con la campeona de Sudáfrica 2010)

Entre el gol de Andrés Iniesta en 2010 y el de Ferran Torres en 2026 pasaron 16 años y decenas de futbolistas españoles por la selección.

Y lo que no cambió fue el estilo de juego asociativo, de posesión, en el que el colectivo prima sobre las individualidades, que dio a ambas generaciones los dos títulos mundialistas que tiene España en su palmarés.

La selección de Luis de la Fuente sumó la segunda estrella para La Roja tras vencer 1-0 a la Argentina de Lionel Messi en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey.

Repite así el Mundial logrado por el combinado entrenado por Vicente del Bosque en Sudáfrica 2010.

Ambas generaciones campeonas tienen en común el estilo de juego y caminos similares hasta la consecución del torneo con más pedigrí del fútbol mundial.

También trayectorias personales de sus estrellas y una media de edad similar, de alrededor de 26 años, combinando veteranía y juventud.

Trayectorias parecidas

El once titular de la España campeona de 2010 aglutinaba a algunos de los mejores jugadores en sus puestos en el mundo.

Iker Casillas en portería; Sergio Ramos, Carles Puyol y Gerard Piqué en defensa; Xabi Alonso, Andrés Iniesta y Xavi Hernández en el medio; David Villa y Fernando Torres en la delantera.

Eran nombres que contaban con un palmarés sobresaliente y que jugaban en el cénit de sus carreras, ganadores en la mayoría de casos de una Eurocopa con España y Ligas de Campeones con sus clubes respectivos como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Liverpool, de los equipos más laureados del mundo.

Aquella generación logró dos Eurocopas, las de 2008 y 2012, además de la Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010.

Simon Bruty/Anychance/Getty Images Varios de los jugadores de la selección campeona de 2010 acabaron siendo de los más laureados en la historia de España.

La que hoy celebra su segunda estrella mundialista va camino de lograr una trayectoria parecida, habiendo ganado la Eurocopa 2024 y ahora el Mundial.

Y muchos de sus jugadores, como en 2010, ya figuran también entre varios de los mejores del mundo y acumulan algunos de los títulos individuales y colectivos con más renombre.

Rodri Hernández, elegido mejor jugador del torneo, ha sido Balón de Oro y ha ganado una Liga de Campeones y varias Ligas Premier con el Manchester City.

Fabián Ruiz acaba de ganar la Liga de Campeones con el Paris Saint Germain.

Mikel Merino, Martin Zubimendi y David Raya vienen de conseguir la Premier con el Arsenal.

Marc Cucurella fue campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea en 2025 y Lamine Yamal y Pau Cubarsí lograron dos ligas españolas consecutivas con el FC Barcelona y apenas tienen 19 años.

Es una generación que tiene mucho a su favor para seguir la estela de títulos de la de 2010 y llegar con ilusión a la Eurocopa de 2028.

Simon Bruty/Anychance/Getty Images Pasaron 16 años desde el gol de Iniesta que dio el primer Mundial a España, pero no el estilo de juego.

Mismo estilo, con evolución

Las Españas de De la Fuente y Del Bosque comparten estilo: el llamado "tiki-taka" que acumula posesión, triangulaciones, ataque en bloque y presión alta.

Es una seña de identidad que inició Luis Aragonés para La Roja en el título europeo de 2008 y que desde entonces se ganó la admiración mundial e inspiró a decenas de clubes y selecciones.

Sin embargo, De la Fuente ha sabido imprimirle un sello renovado después de que ese mismo estilo aplaudido fuese cuestionado por supuestamente priorizar el toque de balón sobre el ataque y la intención para ganar.

Esas fueron críticas comunes en la prensa española tras decepciones como las de la Eurocopa de 2016 y los Mundiales de 2018 y 2022, donde España quedó apeada en rondas tempranas.

Justin Setterfield/Getty Images Lamine Yamal representa a la regeneración y futuro de esta selección española.

Esta nueva generación ha recuperado ímpetu ofensivo gracias sobre todo a dos extremos desbordantes y rápidos como Nico Williams y el propio Yamal.

Williams es normalmente titular en los onces de De la Fuente, pero en este Mundial jugó un papel secundario por problemas físicos. Aún así, fue pieza clave en la final de este domingo al entrar desde el banquillo, generar profundidad en su banda y asistir a Ferran Torres para el gol definitivo.

Dieciséis años después de su primer Mundial, España repite título prácticamente con la misma fórmula.

Y por la corta edad de varias de sus estrellas, tiene mucho a su favor para aspirar a más en los próximos años.

BBC

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FUENTE: BBC