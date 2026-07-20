Lo que dejó la final entre Argentina y España: "Somos más parecidos de lo que creemos"

España vivió este lunes una jornada de celebración tras conquistar el Mundial 2026. Desde Madrid, el periodista argentino Fernando González, director de El Observador España , describió en MDZ Club cómo se desarrolla el festejo en las calles y cómo conviven los españoles con la comunidad argentina, en un clima que transcurre sin incidentes de gravedad pese a la rivalidad deportiva.

González señaló en la 105.5 FM MDZ Radio que el entusiasmo por la consagración venía creciendo desde el inicio del torneo. "España está viviendo una fiesta, la verdad es que tenían muchísima expectativa por este Mundial. Ellos venían de ganar la Eurocopa y ganar prácticamente, como Argentina, todo lo que habían jugado. Construyeron un gran seleccionado con un enorme técnico, Luis De la Fuente, y un gran equipo", sostuvo.

No obstante, reconoció que la actuación de la Selección argentina en la semifinal generó cierta cautela entre los españoles. "Lo único que le metió un poco de duda a España y a los españoles fueron aquellos 30 minutos finales de Argentina contra Inglaterra. Decían: 'Ojo que Argentina no ha tenido fútbol durante el torneo, pero cuando la atacan y se ve en desventaja es un equipo muy difícil'".

El periodista explicó que miles de personas siguieron la final en espacios públicos y que este lunes continúa el cronograma oficial de festejos en Madrid. "Muchos vieron el partido en la calle porque había mucho FanFest, había una pantalla gigante en Plaza Colón. En todas las ciudades de España se salió a la calle y hoy es un día de festejo muy, muy largo", relató.

Según detalló, el plantel campeón será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y posteriormente por el rey Felipe VI y la familia real, antes del tradicional recorrido que culminará en la Fuente de Cibeles.

González destacó además una diferencia cultural entre españoles y argentinos. "Ellos armaron todo previamente. Yo pasé el sábado por Cibeles y estaba todo el palco armado. Nosotros, que somos de anular la mufa, jamás vamos a preparar un festejo antes de conseguirlo".

Aun sin feriado nacional, afirmó que la celebración tendrá un fuerte impacto en la actividad cotidiana. "No hay feriado, fueron a trabajar, pero a las tres de la tarde no queda nadie en ninguna oficina española. Se toman el festejo muy en serio".

La convivencia entre españoles y argentinos tras la final

Consultado por el clima entre ambas comunidades después del partido, González aseguró que predominó la convivencia y que no registró hechos de violencia.

"Fui a verlo con un grupo de 150 o 200 argentinos. Cuando terminó el partido salimos con las camisetas, más allá de algún grito de 'vamos España', no vi ni registré incidentes", afirmó.

Si bien reconoció que pudieron existir discusiones aisladas durante la madrugada, remarcó que "no los hemos registrado, más allá de algunas cargadas", y agregó que una periodista argentina de su medio realizó la cobertura entre los hinchas españoles "y la trataron bastante bien".

Para el periodista, la tensión previa que se vivió en redes sociales no se trasladó a las calles. "Hay mucho argentino en España y la verdad es que por ahora no ha habido incidentes. Más allá de alguna cargada habitual en las oficinas, en general no pasa de ahí".

Respecto a las polémicas posteriores a la final, indicó que en España tuvieron repercusión el gesto de Leandro Paredes, la expulsión de Enzo Fernández y las críticas por la actitud de algunos jugadores argentinos durante la premiación. Sin embargo, consideró que ese debate perderá fuerza.

"Algunos continúan esa narrativa de que los argentinos son violentos o malos perdedores, pero se va cayendo ese relato. Algunos españoles entienden que la selección estaba festejando con su público, sobre todo la despedida de Lionel Messi, y otros no. Pero es fútbol".

Finalmente, González resumió las similitudes entre ambos países con una frase que, según contó, ya había desarrollado en una columna publicada antes de la final: "Somos más parecidos de lo que creemos. Los españoles, como nosotros, saben festejar, les gusta tomar, comer y hacer noche larga". Incluso, sostuvo que en los últimos años "se han argentinizado un poco", aunque bromeó con que "los cantitos son muy malos, eso no lo aprenden".