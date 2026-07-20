Video: así llegó la Selección de España a Madrid tras la conquista del Mundial 2026

La Selección de España ya arribó a su tierra natal con la Copa del Mundo y se prepara para un día de festejos con su gente.

La Selección de España es la nueva campeona del mundo. Tras ser el mejor equipo durante todo el Mundial 2026, se consagró este domingo al imponerse con justicia en la final ante una Argentina desdibujada que no pudo mostrar nada de lo hecho en los últimos 8 años y mostró su peor versión futbolística.

De este modo, la Furia logró coronar un exitosísimo lustro bajo las órdenes de Luis de la Fuente, que cuenta ya en su palmarés con la Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y ahora la Copa del Mundo, la segunda de su historia a 16 años de su primera conquista en Sudáfrica 2010.

La llegada de la Selección de España a Madrid Europa Press Tras celebrar la gesta en el campo y el vestuario, y luego de una noche de sueño en el hotel, este lunes el combinado ibérico emprendió viaje a su tierra natal y pasado el mediodía en suelo español (a la mañana de Argentina) arribaron al aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez para comenzar la fiesta con su gente.

Los primeros en bajar del avión fueron De la Fuente y Rodri, el capitán y máximo referente del plantel, quien llevaba la Copa del Mundo en sus manos y la levantó sobre su cabeza para mostrarla a los medios presentes en la pista. Tras esto, fueron bajando uno a uno los demás integrantes de la delegación y posaron para la foto oficial con el trofeo.

El recorrido de los campeones contempla visitas a la Casa Real en La Zarzuela y a la Casa del Gobierno de España para celebrar con las autoridades nacionales, y luego un recorrido por la capital española en el micro de la Selección para culminar en la plaza de Cibeles, donde se realizará el festejo principal con los hinchas.