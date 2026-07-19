"Las calles vacías": Una argentina mostró una ciudad de España tras el título y el video sorprendió a todos

La consagración de España en la final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en buena parte del país. En Madrid , miles de personas colmaron la Plaza de Colón, el Puente del Rey y otros puntos de encuentro para celebrar la segunda estrella de La Roja, en una noche que quedó marcada por los festejos masivos y los bocinazos hasta la madrugada.

Sin embargo, una argentina radicada en una ciudad española mostró la otra cara de la celebración. A través de dos videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, salió a recorrer las calles pocos minutos después del final del partido y quedó completamente sorprendida por el silencio del lugar.

En las imágenes se observan calles prácticamente desiertas, con apenas algunos autos estacionados y muy pocas personas caminando. "Estoy pasmada. O sea, se acostaron a dormir", escribió la joven mientras grababa el recorrido.

En un segundo video insistió con la misma idea y resumió la escena con una frase que llamó la atención de miles de usuarios: "Las calles de España vacías tras salir campeones". Aunque se cruzó con algunos peatones, el ambiente distaba mucho de la euforia que se vio en las principales ciudades del país.

La publicación despertó todo tipo de comentarios, especialmente de argentinos sorprendidos por el contraste con los festejos multitudinarios que suelen producirse tras una conquista mundialista.

El contraste con Madrid, donde hubo una verdadera multitud

La situación registrada por la argentina no representa lo que ocurrió en toda España. En Madrid, por ejemplo, decenas de miles de personas siguieron la final en pantallas gigantes instaladas en la Plaza de Colón, el Puente del Rey y el Movistar Arena.

Tras el triunfo ante Argentina, las calles se llenaron de banderas, cánticos y caravanas de autos que celebraron la obtención del segundo Mundial de la historia para la selección española.

Los festejos de España en Plaza Cólón, Madrid. X

De esta manera, los videos dejaron en evidencia que, mientras las grandes capitales vivieron una noche histórica, en algunas ciudades más pequeñas o alejadas de los principales centros de celebración el clima fue mucho más tranquilo, con calles casi vacías apenas terminado el encuentro.