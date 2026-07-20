El conmovedor mensaje de Antonela Rocuzzo para Messi después del Mundial: "Siempre vas a ser el mejor"

Tras la caída en la final frente a España, Antonela utilizó sus redes para dedicarle unas palabras cargadas de amor y orgullo luego de la final del Mundial.

Tras la caída en la final frente a España, Antonela Roccuzzo publicó una sentida reflexión dedicada al capitán de la Albiceleste.

Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi luego de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 y le expresó todo su apoyo con una publicación en sus redes sociales que rápidamente conmovió a los fanáticos.

"Siempre vas a ser el mejor", escribió Antonela al comienzo del posteo, acompañado por una foto junto al capitán argentino tras la definición del certamen.

En el mensaje, destacó que la grandeza de Messi va mucho más allá de sus condiciones futbolísticas. "No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", expresó.

Antonela Roccuzzo emocionó a Messi con un mensaje tras la final del Mundial Antonela también remarcó la capacidad del rosarino para sobreponerse a los momentos difíciles y el ejemplo que representa para su familia. "Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único. Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia", escribió.

Además, aseguró que Messi es "el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", antes de cerrar el mensaje con una sentida declaración de amor: "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo".