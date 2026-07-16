Mundial 2026: el sorpresivo mensaje de Shakira para Lionel Messi y el guiño a Antonela Roccuzzo
La cantante colombiana utilizó sus redes sociales para elogiar al capitán y en el mismo posteo, decidió destacar a la esposa del campeón.
A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Shakira llamó la atención de sus seguidores al dedicarle un mensaje público a Lionel Messi. La artista colombiana compartió una fotografía del capitán de la Selección argentina y acompañó la imagen con un texto donde reflexiona sobre su carrera y su presente deportivo.
Cabe recalcar que la artista ha dicho presente en diversos enfrentamientos de la Scaloneta, como fue el caso del partido contra Austria en fase de grupos y frente a Cabo Verde en 16avos.
El posteo de Shakira: "Extraordinario"
En la primera parte de la historia en Instagram, la cantante hizo foco en la ética de trabajo del jugador y en su capacidad para mantenerse en el más alto nivel competitivo a pesar del paso de los años.
"¡Lo que está haciendo Leo Messi va más allá de lo extraordinario! Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiando el tiempo y todos los pronósticos", escribió en inglés. Además, agregó que el futbolista demuestra "que una persona no se define por la edad o por lo que dicen los demás".
El posteo no se limitó únicamente al capitán, sino que incluyó una mención directa a Antonela Roccuzzo. Shakira decidió cerrar su mensaje reivindicando el papel de la esposa del futbolista como un pilar clave en su vida. "¡Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo!", concluyó.
La publicación no pasó desapercibida en el entorno virtual, ya que si bien Shakira y la familia Messi coincidieron durante muchos años en la ciudad de Barcelona debido al vínculo de la cantante con Gerard Piqué, no es habitual que la artista realice este tipo de dedicatorias públicas.