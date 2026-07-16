Mundial 2026: el sorpresivo mensaje de Shakira para Lionel Messi y el guiño a Antonela Roccuzzo

La cantante colombiana utilizó sus redes sociales para elogiar al capitán y en el mismo posteo, decidió destacar a la esposa del campeón.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Shakira llamó la atención de sus seguidores al dedicarle un mensaje público a Lionel Messi. La artista colombiana compartió una fotografía del capitán de la Selección argentina y acompañó la imagen con un texto donde reflexiona sobre su carrera y su presente deportivo.

Cabe recalcar que la artista ha dicho presente en diversos enfrentamientos de la Scaloneta, como fue el caso del partido contra Austria en fase de grupos y frente a Cabo Verde en 16avos.

El posteo de Shakira: "Extraordinario" Shakira en sus redes sociales y una dedicatoria en inglés. IG @shakira En la primera parte de la historia en Instagram, la cantante hizo foco en la ética de trabajo del jugador y en su capacidad para mantenerse en el más alto nivel competitivo a pesar del paso de los años.

"¡Lo que está haciendo Leo Messi va más allá de lo extraordinario! Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiando el tiempo y todos los pronósticos", escribió en inglés. Además, agregó que el futbolista demuestra "que una persona no se define por la edad o por lo que dicen los demás".

El posteo no se limitó únicamente al capitán, sino que incluyó una mención directa a Antonela Roccuzzo. Shakira decidió cerrar su mensaje reivindicando el papel de la esposa del futbolista como un pilar clave en su vida. "¡Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo!", concluyó.